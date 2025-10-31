Наставникът на Реал Мадрид: Предстои ни нова интензивна седмица

Наставникът на Реал Мадрид - Шаби Алонсо, говори пред медиите в навечерието на домакинството срещу Валенсия на „Сантиаго Бернабеу“. Срещата идва седмица след победата в „Ел Класико“, а пресконференцията бе изтеглена по-рано, за да не съвпадне с церемонията по връчването на „Златната обувка“ на Килиан Мбапе.

Алонсо подчерта, че въпреки емоционалния заряд от успеха над Барселона, неговият тим трябва да запази концентрация.

„Предстои ни още една интензивна седмица с два мача в първенството и среща от Шампионската лига. Започваме с Валенсия и подходът трябва да бъде максимално сериозен. В лигата няма как да си позволим отпускане. Миналата година Валенсия спечели тук и това ни напомня, че трябва да играем на максимума си“, заяви треньорът и допълни, че са възможни ротации в състава, но те ще са продиктувани от конкретния мач, а не от визията за гостуването на Ливърпул през следващата седмица.

🗣 Xabi Alonso: "After a very positive first week, another demanding one is upon us. With two league matches and the Champions League. We want to finish this stretch on a high note." pic.twitter.com/L4JvcoU9OZ — Madrid Xtra (@MadridXtra) October 31, 2025

Специалистът се върна и към Ел Класико, подчертавайки, че футболистите са реализирали на терена голяма част от планираните идеи.

„Видях концентрация, стабилност и огромно желание. Спечелихме битките в единоборствата, което преди ни липсваше. Победата ни трябваше, но по-важното е да запазим това ниво“, заяви Алонсо.

Сериозна част от вниманието беше насочено към Винисиус Жуниор, който реагира емоционално при смяната си в мача с Барселона.

„Случаят е напълно изяснен. Вини говори пред отбора и беше много искрен. Неговото извинение беше ценно и важно. Няма да има наказания и темата е приключена. Всички сме единни и гледаме в една посока“, заяви треньорът, а след това сподел разочарованието си от контузията на Даниел Карвахал.

.„Това беше най-неприятната новина след победата. Той даде всичко от себе си, както винаги. Не мога да кажа срок за възстановяване, но го очакваме обратно възможно най-скоро. Карва е ключов и на терена, и в съблекалнята. Не знам колко време ще отнеме възстановяването му, не съм лекар, но го очакваме с нетърпение“, каза той и поздрави Килиан Мбапе за получаването на „Златната обувка“, като допълни, че е важно отборът да улеснява играта на френската звезда и същевременно да управлява натоварването му.

🚨 Xabi Alonso: "Has Vinicius apologized? We had a meeting with everyone on Wednesday, and Vinicius was impeccable. He spoke honestly and was very good. As far as I'm concerned, the matter is closed." pic.twitter.com/WBtkFnLWoT — Madrid Xtra (@MadridXtra) October 31, 2025

„Килиан е вкарвал, вкарва и ще продължи да вкарва голове. Той приема ролята си много позитивно. Отборът трябва да му помага, за да му улеснява задачата. Поздравявам Килиан за неговата „Златна обувка“. Ще бъдем до него, за да го подкрепяме след страхотната му работа и да го насърчаваме да продължава в същия дух".

Алонсо призна, че следи внимателно минутите на всички, за да предотврати излишни рискове.

„Винаги се притеснявам от натоварването с минути и не искам да изцеждам играчите прекалено. Има моменти, в които трябва да се дава почивка. При Килиан досега се получи така, но ще видим в бъдеще“.

Той коментира и нападателя Ендрик, който все още очаква своя шанс.

„Тренира отлично и е готов. Но мачовете досега бяха много оспорвани. Ще получи своя момент, когато ситуацията го позволи“, заяви треньорът.