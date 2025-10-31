Левски може да отнесе глоба заради името на ЦСКА

Левски изписва ЦСКА неправилно. Ако го направи и по време на предстоящия мач между двата отбора в efbet Лига, домакините може да бъдат глобени.

Преди сблъсъка между двата отбора официалният сайт на "сините" твърди, че ще играе срещу ЦСКА-София.

От началото на тази година ЦСКА официално е без тире, а от новото първенство то е премахнато и в документите на БФС, УЕФА и ФИФА.

Ако Левски не се съобрази с официалното становище на българските и международни институции и изписва на таблото на "Васил Левски" името ЦСКА с тире, клубът подлежи на санкция.

Подобни глоби е търпял и ЦСКА, след като при домакинствата си срещу ЦСКА 1948 изписваше съперника не с пълното му име, а като "гост".

Дербито е насрочено за 8 ноември (събота) от 15:00 часа на Националния стадион "Васил Левски".