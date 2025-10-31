Новини
Левски може да отнесе глоба заради името на ЦСКА

31 Октомври, 2025 15:45 593 2

Преди сблъсъка между двата отбора официалният сайт на "сините" твърди, че ще играе срещу ЦСКА-София

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Левски изписва ЦСКА неправилно. Ако го направи и по време на предстоящия мач между двата отбора в efbet Лига, домакините може да бъдат глобени.

Преди сблъсъка между двата отбора официалният сайт на "сините" твърди, че ще играе срещу ЦСКА-София.

От началото на тази година ЦСКА официално е без тире, а от новото първенство то е премахнато и в документите на БФС, УЕФА и ФИФА.

Ако Левски не се съобрази с официалното становище на българските и международни институции и изписва на таблото на "Васил Левски" името ЦСКА с тире, клубът подлежи на санкция.

Подобни глоби е търпял и ЦСКА, след като при домакинствата си срещу ЦСКА 1948 изписваше съперника не с пълното му име, а като "гост".

Дербито е насрочено за 8 ноември (събота) от 15:00 часа на Националния стадион "Васил Левски".


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Левски 1914

    2 1 Отговор
    А когато бяха цска ТИРЕ София защо изписваха сама името на ФАЛИРАЛИЯ отбор, за тях няма ли глоби? И с ТИРЕ и без ТИРЕ все са си МЕНТЕ!

    15:52 31.10.2025

  • 2 Трол

    0 0 Отговор
    Ако напишат "Чавдар", няма да ги глобят.

    16:15 31.10.2025

