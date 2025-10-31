Новини
Спорт »
Световен футбол »
Наложиха забрана в Левски за мача с ЦСКА

Наложиха забрана в Левски за мача с ЦСКА

31 Октомври, 2025 15:30 571 1

  • левски-
  • футбол-
  • цска-
  • вечно дерби

В неделя "сините" гостуват на разклатения Арда в Кърджали и след седмица е двубоят с "червените"

Наложиха забрана в Левски за мача с ЦСКА - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Големият мач в родния футбол наближава, с това започва да се нажежава и обстановката в Левски ЦСКА. Ясно е, че в двата клуба вече мислят за мач №1 у нас, въпреки че до него има повече от седмица - 8 ноември, събота, от 15:00 часа. И точно заради това треньорът на Левски Хулио Веласкес е забранил на играчите и на своите асистенти да говорят за мача с ЦСКА.

В неделя "сините" гостуват на разклатения Арда в Кърджали и след седмица е двубоят с "червените". Испанецът е категоричен, че никой в отбора не трябва и да си мисли за отпускане срещу Арда, а и по принцип неговата философия изключва да се мисли за друг мач, освен за предстоящия, пише "Мач Телеграф".

Мачът срещу Арда може да се окаже стратегически много важен за "сините". При победа в Кърджали и евентуална загуба на точки от Лудогорец във Варна от Черно море, Левски може да направи разликата с "орлите" още по-голяма, въпреки отложения мач на "орлите" с Берое.

Хулио Веласкес специално е заявил на футболистите след победата над Хебър за Купата на България да забравят за мача в Пазарджик, да забравят, че има дерби с ЦСКА, а да мислят единствено за Арда.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ко каза

    2 2 Отговор
    С кое ЦСКА ще играят Левски, че те много станаха?

    15:43 31.10.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ