Лисандро Мартинес се завърна на терена след осеммесечно отсъствие

31 Октомври, 2025 11:47 424 0

  • лисандро мартинес -
  • тренировки-
  • манчестър юнайтед-
  • травма-
  • кристъл палас

Футболистът получи тежка травма през февруари

Лисандро Мартинес се завърна на терена след осеммесечно отсъствие - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

След осеммесечно отсъствие, изпълнено с изпитания и търпение, Лисандро Мартинес най-сетне се присъедини към пълноценните тренировки на Манчестър Юнайтед, носейки свежа доза оптимизъм на "Олд Трафорд".

Аржентинският национал, който през февруари получи тежка травма на коляното по време на двубоя срещу Кристъл Палас, премина през сложна операция и дълъг период на възстановяване. Добрата новина за "червените дяволи" дойде в сряда, когато световният шампион отново облече тренировъчната екипировка и се включи активно в заниманията на отбора.

Очакванията са, че Мартинес ще бъде напълно готов за игра през ноември, което ще даде сериозен импулс на защитата на Юнайтед в решаващата фаза на сезона. Първите стъпки към завръщането си 27-годишният бранител направи още миналата седмица, когато се включи частично в тренировъчен процес, а мениджърът Рубен Аморим и съотборникът му Мануел Угарте го посрещнаха с топли думи и подкрепа.

Вчера Мартинес тренира рамо до рамо с Каземиро, Диого Далот, Бенджамин Шешко и отново с Угарте, демонстрирайки завидна форма и желание за игра.

В същото време, единственият друг футболист на Манчестър Юнайтед, който продължава да се бори с контузия, е Хари Магуайър. Защитникът ще премине късен фитнес тест, за да се определи дали ще бъде на разположение за предстоящото гостуване на Нотингам Форест в 10-ия кръг на Висшата лига, насрочено за утре от 17:00 часа.


