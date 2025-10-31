Реал Мадрид вярва, че ще надделее над Ливърпул за английски национал

Испанският вицешампион Реал Мадрид е убеден, че ще успее да привлече капитана на Кристъл Палас Марк Гехи като свободен агент през следващото лято, съобщава The Sun. Английският национал беше много близо до трансфер в Ливърпул в последния ден на предишния трансферен прозорец, но лондончани в последния момент се отказаха да финализират сделката, въпреки че е ясно, че защитникът няма намерение да подновява договора си.

Гехи остава сред целите на Ливърпул, но конкуренцията е сериозна, тъй като интерес към него проявяват Реал Мадрид, Барселона и Байерн Мюнхен. На „Сантиаго Бернабеу“ обаче смятат, че имат предимство, тъй като защитникът би могъл да бъде привлечен в проект, където вече играят съотборниците му от националния тим Джуд Белингам и Трент Александър-Арнолд. Последният бе привлечен като свободен агент от Ливърпул, като Реал заплати само десет милиона евро, за да може десният бек да се присъедини към отбора още за Световното клубно първенство.

Испанският клуб е следил и ситуацията около Ибрахима Конате, който също е с изтичащ договор в Ливърпул. Въпреки това колебливата форма на французина от началото на сезона е наклонила везните към Марк Гехи, който вече е разглеждан като основен приоритет за подсилване на центъра на защитата.

