Кубрат Пулев ще защитава световната си титла в Дубай

Българската боксова гордост Кубрат Пулев ще излезе на ринга в Дубай на 12 декември, за да брани шампионския си пояс в тежка категория, съобщиха официално от Световната боксова асоциация (WBA). Вълнуващият сблъсък срещу руснака Мурат Гасиев ще определи кой ще държи престижната регулярна титла на организацията.

Въпреки опитите на мениджъра на непобедения британски талант Моузес Итаума – Франк Уорън, да осуети провеждането на този двубой, WBA категорично даде зелена светлина на срещата. Така всички пречки пред мача между Пулев и Гасиев вече са в миналото, а залогът е повече от сериозен – победителят ще бъде задължен да се изправи срещу Итаума в следващия си двубой.

Кобрата може да се похвали с внушителна статистика: 32 победи, от които 14 с нокаут, само 3 загуби и нито едно равенство в професионалната си кариера. Последният му триумф дойде на 7 декември, когато надделя над Махмуд Чар с единодушно съдийско решение.