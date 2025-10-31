Новини
Спорт »
Бойни спортове »
Кубрат Пулев ще защитава световната си титла в Дубай

Кубрат Пулев ще защитава световната си титла в Дубай

31 Октомври, 2025 14:22 401 3

  • кубрат пулев-
  • мурат гасиев-
  • боксова титла-
  • дубай-
  • wba-
  • тежка категория-
  • защита на титлата-
  • моузес итаума-
  • бокс новини

Очакванията за предстоящия мач са огромни

Кубрат Пулев ще защитава световната си титла в Дубай - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Българската боксова гордост Кубрат Пулев ще излезе на ринга в Дубай на 12 декември, за да брани шампионския си пояс в тежка категория, съобщиха официално от Световната боксова асоциация (WBA). Вълнуващият сблъсък срещу руснака Мурат Гасиев ще определи кой ще държи престижната регулярна титла на организацията.

Въпреки опитите на мениджъра на непобедения британски талант Моузес Итаума – Франк Уорън, да осуети провеждането на този двубой, WBA категорично даде зелена светлина на срещата. Така всички пречки пред мача между Пулев и Гасиев вече са в миналото, а залогът е повече от сериозен – победителят ще бъде задължен да се изправи срещу Итаума в следващия си двубой.

Кобрата може да се похвали с внушителна статистика: 32 победи, от които 14 с нокаут, само 3 загуби и нито едно равенство в професионалната си кариера. Последният му триумф дойде на 7 декември, когато надделя над Махмуд Чар с единодушно съдийско решение.


Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хи хи хи

    1 0 Отговор
    Продължаваме напред

    14:24 31.10.2025

  • 2 Дедо

    1 0 Отговор
    По добре да им я прати по пощата тая титла и да не ходи да се излага, да продължава напред имах предвид.

    14:34 31.10.2025

  • 3 Кажи честно ... 🤣

    2 0 Отговор
    Кобрата се уплаши от Моузес Итаума. Щеше да търси левчето поне 3 рунда по земята.
    Пак си намери поредния залязваш тюфлек

    14:34 31.10.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ