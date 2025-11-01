Новини
Спорт »
Бойни спортове »
Кубрат Пулев изригна: Никой не може да ми каже с кого да играя и с кого - не!

1 Ноември, 2025 09:15 893 4

  • кубрат пулев-
  • световната боксова асоциация-
  • мурат гасиев-
  • бокс-
  • спорт

Тотално неправилно е да се вкарва спортът в някакви политически игри или в някаква измислена геополитика

Кубрат Пулев изригна: Никой не може да ми каже с кого да играя и с кого - не! - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Никой не може да ми каже с кого да играя и с кого - не!" Това заяви в предаването "РадиоТочка" Кубрат Пулев, който ще играе определян от Световната боксова асоциация като сензационен мач срещу руснака Мурат Гасиев на 12 декември на международна боксова галавечер в Дубай.

"Тотално неправилно е да се вкарва спортът в някакви политически игри или в някаква измислена геополитика", категоричен беше той и добави, че вярва, че спортът ще остане чист и неопетнен.

"В бокса става дума за сериозни финанси и за промоутърски надцаквания и затова е нормално да се пускат всякакви информации. Федерациите, WBA в случая, гледа да маневрира правилно и да вземе най-доброто и най-справедливото решение. Всеки си прави ПР ходове. Договора с Мурат Гасиев сме го подписали доста преди те да ни предложат да играем. Всеки опитва и всеки се бори за световната титла. Те се борят Моузес Итаума, малко е прехвален и превъзнесен, но това ще се докаже на по-късен етап", коментира Пулев по повод появили се твърдения, че Световната боксова асоциация (WBA) може да отнеме шампионския му колан.

"Мурат Гасиев е доста опитен, обигран, технически грамотен и доста опасен. Да ви кажа честно, най-малко срещу руснак ми се играеше, защото ги чувствам близък народ до нашия. Имам и опит още от националния отбор - знам, че те са едни от най-добрата боксова школа в света. Предпочитам да играя с някой по-слаб. Няма как, световна титла е, не може защитата да бъде срещу някой, който няма понятие от бокс или нещо такова. Винаги съм излизал позитивен, усмихнат и благодарен, без значение дали съм постигнал победа, или загуба", завърши Кобрата.


Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Продължава

    9 0 Отговор
    На пред до следващата катастрофа. Руснака вече ще го пенсионира

    09:21 01.11.2025

  • 2 Фен

    2 0 Отговор
    Успех Кубрат. Бъди жив и здрав. Дано много хора са здрави като теб. Не се предавай. Някой беше казал, че хейтърите са по полезни от похвалите

    09:24 01.11.2025

  • 3 влък

    1 0 Отговор
    Изригва вулкан,а Кубрат се е ядосал.

    09:27 01.11.2025

  • 4 да оди у Киев

    0 0 Отговор
    Да си върне на Кличко и ако Зеления потник отнесе мякой тупаник от Кубрат,никой няма да му се разсърди...

    10:11 01.11.2025

Новини по спортове:
