Кубрат Пулев изригна: Никой не може да ми каже с кого да играя и с кого - не!

Никой не може да ми каже с кого да играя и с кого - не!" Това заяви в предаването "РадиоТочка" Кубрат Пулев, който ще играе определян от Световната боксова асоциация като сензационен мач срещу руснака Мурат Гасиев на 12 декември на международна боксова галавечер в Дубай.

"Тотално неправилно е да се вкарва спортът в някакви политически игри или в някаква измислена геополитика", категоричен беше той и добави, че вярва, че спортът ще остане чист и неопетнен.

"В бокса става дума за сериозни финанси и за промоутърски надцаквания и затова е нормално да се пускат всякакви информации. Федерациите, WBA в случая, гледа да маневрира правилно и да вземе най-доброто и най-справедливото решение. Всеки си прави ПР ходове. Договора с Мурат Гасиев сме го подписали доста преди те да ни предложат да играем. Всеки опитва и всеки се бори за световната титла. Те се борят Моузес Итаума, малко е прехвален и превъзнесен, но това ще се докаже на по-късен етап", коментира Пулев по повод появили се твърдения, че Световната боксова асоциация (WBA) може да отнеме шампионския му колан.

"Мурат Гасиев е доста опитен, обигран, технически грамотен и доста опасен. Да ви кажа честно, най-малко срещу руснак ми се играеше, защото ги чувствам близък народ до нашия. Имам и опит още от националния отбор - знам, че те са едни от най-добрата боксова школа в света. Предпочитам да играя с някой по-слаб. Няма как, световна титла е, не може защитата да бъде срещу някой, който няма понятие от бокс или нещо такова. Винаги съм излизал позитивен, усмихнат и благодарен, без значение дали съм постигнал победа, или загуба", завърши Кобрата.