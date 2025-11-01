Ливърпул ще търси излизане от кризата срещу Астън Вила

Ливърпул и Астън Вила ще затворят програмата на 10-ия кръг във Висшата лига с двубой от 22:00 часа на “Анфийлд”. Двата тима са съседи в класирането с по 15 точки, а срещата ще бъде ръководена от опитния рефер Стюарт Атуел.

“Червените” се намират в един от най-трудните си периоди през последните години. Тимът на Арне Слот загуби шест от последните си седем мача във всички турнири и е в серия от четири поредни поражения в Премиър лийг – от Брентфорд (2:3), Манчестър Юнайтед (1:2) и Челси (1:2), а също така отпадна и от Карабао Къп след тежко 0:3 от Кристъл Палас. Единственият проблясък беше разгромът с 5:1 над Айнтрахт (Франкфурт) в Шампионската лига.

Астън Вила пристига на “Анфийлд” в коренно различно настроение. Тимът на Унай Емери спечели четири от последните си пет срещи и показва впечатляваща стабилност. Сред жертвите на бирмингамци са Манчестър Сити (1:0), Тотнъм (2:1) и Бърнли (2:1), а в Лига Европа “виланите” се наложиха с 2:0 над Фейенорд. Единствената им загуба в този период беше с 1:2 от Го Ахед Ийгълс.

Ливърпул е седми в таблицата, а Вила е осма само заради по-лоша голова разлика. И двата отбора изостават от лидерите и ще търсят задължителна победа, за да останат близо до челната зона.

Предстоящият сблъсък противопоставя отбор в криза и състав, намиращ се в подем — а резултатът може да се окаже повратен момент и за двата.