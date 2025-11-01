Новини
Спорт »
Световен футбол »
Ливърпул ще търси излизане от кризата срещу Астън Вила

Ливърпул ще търси излизане от кризата срещу Астън Вила

1 Ноември, 2025 10:00 324 0

  • ливърпул-
  • астън вила-
  • футбол-
  • висша лига

“Червените” се намират в един от най-трудните си периоди през последните години

Ливърпул ще търси излизане от кризата срещу Астън Вила - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Ливърпул и Астън Вила ще затворят програмата на 10-ия кръг във Висшата лига с двубой от 22:00 часа на “Анфийлд”. Двата тима са съседи в класирането с по 15 точки, а срещата ще бъде ръководена от опитния рефер Стюарт Атуел.

“Червените” се намират в един от най-трудните си периоди през последните години. Тимът на Арне Слот загуби шест от последните си седем мача във всички турнири и е в серия от четири поредни поражения в Премиър лийг – от Брентфорд (2:3), Манчестър Юнайтед (1:2) и Челси (1:2), а също така отпадна и от Карабао Къп след тежко 0:3 от Кристъл Палас. Единственият проблясък беше разгромът с 5:1 над Айнтрахт (Франкфурт) в Шампионската лига.

Астън Вила пристига на “Анфийлд” в коренно различно настроение. Тимът на Унай Емери спечели четири от последните си пет срещи и показва впечатляваща стабилност. Сред жертвите на бирмингамци са Манчестър Сити (1:0), Тотнъм (2:1) и Бърнли (2:1), а в Лига Европа “виланите” се наложиха с 2:0 над Фейенорд. Единствената им загуба в този период беше с 1:2 от Го Ахед Ийгълс.

Ливърпул е седми в таблицата, а Вила е осма само заради по-лоша голова разлика. И двата отбора изостават от лидерите и ще търсят задължителна победа, за да останат близо до челната зона.

Предстоящият сблъсък противопоставя отбор в криза и състав, намиращ се в подем — а резултатът може да се окаже повратен момент и за двата.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ