Нападател на Реал Мадрид пред трансфер във Франция

Нападателят на Реал Мадрид Ендрик иска да премине под наем в Лион през втората половина на сезона, пише Фабрицио Романо. Френският клуб води преговори с "белите" за преотстъпването на младия бразилец.
За 19-годишния футболист приоритет е Лион, макар че към него има интерес и от други клубове. Нападателят рядко получава шансове от Шаби Алонсо, поради което е взел решение временно да напусне Реал и да отиде в отбор, където ще играе повече.
🚨🔴🔵 Endrick, giving his total priority to Olympique Lyon with talks advancing on player side.
Straight loan, no buy option clause as revealed on Wednesday.
Final decision in next week but Endrick’s very keen on OL. 🇧🇷 pic.twitter.com/l09Yk8BdL8
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 1, 2025
Лион и Реал водят разговори за наем без опция за закупуване.
През този сезон Ендрик не е изиграл нито минута за "белите". Той беше привлечен от Палмейрас през лятото на 2024 година за 50 млн. евро.
