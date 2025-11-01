Новини
Спорт »
Световен футбол »
Нападател на Реал Мадрид пред трансфер във Франция

Нападател на Реал Мадрид пред трансфер във Франция

1 Ноември, 2025 14:28 538 0

  • реал мадрид-
  • ендрик-
  • лион-
  • футбол

За 19-годишния футболист приоритет е Лион, макар че към него има интерес и от други клубове

Нападател на Реал Мадрид пред трансфер във Франция - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Нападателят на Реал Мадрид Ендрик иска да премине под наем в Лион през втората половина на сезона, пише Фабрицио Романо. Френският клуб води преговори с "белите" за преотстъпването на младия бразилец.

За 19-годишния футболист приоритет е Лион, макар че към него има интерес и от други клубове. Нападателят рядко получава шансове от Шаби Алонсо, поради което е взел решение временно да напусне Реал и да отиде в отбор, където ще играе повече.

Лион и Реал водят разговори за наем без опция за закупуване.

През този сезон Ендрик не е изиграл нито минута за "белите". Той беше привлечен от Палмейрас през лятото на 2024 година за 50 млн. евро.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ