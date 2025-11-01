Новини
Спорт »
Световен футбол »
Мбапе обяви кой е най-добрият отбор в света

Мбапе обяви кой е най-добрият отбор в света

1 Ноември, 2025 21:30 503 3

  • килиан мбапе-
  • футбол-
  • реал мадрид

Разбира се, че съм мечтал за това като дете

Мбапе обяви кой е най-добрият отбор в света - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

След като получи престижната награда „Златна обувка“, звездата на Реал Мадрид Килиан Мбапе говори откровено пред испанското издание Marca. Французинът подчерта, че макар индивидуалните отличия да го правят горд, истинската му мотивация идва от успехите на отбора.

„Разбира се, че съм мечтал за това като дете. Всяко момче, което започва да рита топка, мечтае да вкарва голове. Тази награда ме прави щастлив, но всички знаят, че колективните постижения са най-важни. Надявам се да спечеля още една ‘Златна обувка’ в бъдеще, но най-вече искам да вдигнем титлата в Ла Лига“, заяви Мбапе.

Относно ролята си в състава, нападателят бе категоричен, че не се вълнува от позицията, на която играе:
„Мога да действам навсякъде в атака. Не гледам откъде ще дойде голът, важно е да помогна на отбора. Предпочитам другите да определят какъв тип играч съм.“

Мбапе направи и паралел между двата си големи клуба – Пари Сен Жермен и Реал Мадрид:
„Това са съвсем различни светове. ПСЖ е млад клуб, докато Реал Мадрид има вековна история и култура на побеждаване. Без съмнение, Мадрид е най-добрият клуб в света, но и ПСЖ е сред елита.“

Не липсваха и въпроси за сравненията с легендата Кристиано Роналдо:
„Всички знаят, че Кристиано е еталонът тук. Той беше девет години в Реал и постигна невероятни неща. Аз съм тук от година и половина – не мога да се сравнявам с него. Имам своя път, но самото споменаване редом с Кристиано е чест.“

Френският голмайстор говори и за работата си с новия треньор Шаби Алонсо:
„Шаби е различен от Анчелоти – има своя визия и стил. Постепенно се адаптираме и се вижда, че отборът се подобрява от началото на сезона.“


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Щом измислени маймуни получили отличие

    0 0 Отговор
    по вторият начин се опитват да ни дават акъл на нас белите значи Франция е приключила. А демокрацията е в опасност от самите демократи.

    21:34 01.11.2025

  • 2 Некой си

    0 0 Отговор
    То Левски, ЦСКА и други наши отбори, нямат вековни традиции, ама пердашеха всички грандове навремето. Въпрос на мотивация, парите са последни. Тоя лигльо говори глупости.

    21:42 01.11.2025

  • 3 Конго

    0 0 Отговор
    Слава на брата дето с голямата лодка дебаркира на френския бряг, и брата стана ФИРМА.

    21:47 01.11.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ