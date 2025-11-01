Мбапе обяви кой е най-добрият отбор в света

След като получи престижната награда „Златна обувка“, звездата на Реал Мадрид Килиан Мбапе говори откровено пред испанското издание Marca. Французинът подчерта, че макар индивидуалните отличия да го правят горд, истинската му мотивация идва от успехите на отбора.

„Разбира се, че съм мечтал за това като дете. Всяко момче, което започва да рита топка, мечтае да вкарва голове. Тази награда ме прави щастлив, но всички знаят, че колективните постижения са най-важни. Надявам се да спечеля още една ‘Златна обувка’ в бъдеще, но най-вече искам да вдигнем титлата в Ла Лига“, заяви Мбапе.

Относно ролята си в състава, нападателят бе категоричен, че не се вълнува от позицията, на която играе:

„Мога да действам навсякъде в атака. Не гледам откъде ще дойде голът, важно е да помогна на отбора. Предпочитам другите да определят какъв тип играч съм.“

Мбапе направи и паралел между двата си големи клуба – Пари Сен Жермен и Реал Мадрид:

„Това са съвсем различни светове. ПСЖ е млад клуб, докато Реал Мадрид има вековна история и култура на побеждаване. Без съмнение, Мадрид е най-добрият клуб в света, но и ПСЖ е сред елита.“

Не липсваха и въпроси за сравненията с легендата Кристиано Роналдо:

„Всички знаят, че Кристиано е еталонът тук. Той беше девет години в Реал и постигна невероятни неща. Аз съм тук от година и половина – не мога да се сравнявам с него. Имам своя път, но самото споменаване редом с Кристиано е чест.“

Френският голмайстор говори и за работата си с новия треньор Шаби Алонсо:

„Шаби е различен от Анчелоти – има своя визия и стил. Постепенно се адаптираме и се вижда, че отборът се подобрява от началото на сезона.“