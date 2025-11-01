Треньорът на Ливърпул фаворит за уволнение в Англия

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот вече е фаворит за уволнение в Англия. Мърсисайдци се намират в сериозна криза, а нидерландецът изглежда безсилен да спре пропадането на своя отбор.

През седмицата "червените" отпаднаха за Карабао Къп след домакинска загуба с 0:3 от Кристъл Палас. Тимът от Лондон надви „червените“ в три различни надпревари през този сезон, като останалите две са Висшата лига и Къмюнити Шийлд.

След загубата на "Анфийлд" в сряда вечер Арне Слот се озова в Топ 3 на мениджърите в Англия, които може да останат без работа. Пред него е единствено Витор Перейра от Уулвърхемптън.

Ливърпул загуби шест от последните си седем мача във всички турнири. Тази вечер мърсисайдци приемат Астън Вила в мач от Премиърлийг. Нов незадоволителен резултат ще разклати още повече стола на Слот.

През това лято "червените" привлякоха нови футболисти за 450 млн. паунда, а към момента е с четири поредни загуби във Висшата лига и пет поредни от английски тимове, което не се е случвало от 1953 година.