Грозна сцена прекрати дербито на Пловдив!

Изключително грозна сцена прекрати първото и единствено за календарната година дерби на Пловдив между Локомотив и Ботев на „Лаута“!

Малко преди почивката и след изравнителния гол на домакините за 1:1 техни фенове започнаха да хвърлят бомбички и димки по терена, а 5 минути по-късно се стигна до неприятния инцидент, сложил край на мача!

Вратарят на гостите Даниел Наумов беше улучен в главата от хвърлена бутилка с минерална вода и трябваше да получи медицинска помощ. Проблемите му обаче продължиха и той легна в средата на терена, като според запознати е съобщил, че няма да се върне на вратата, която бе точно пред ултрасите на Локомотив, докато ситуацията не се успокои.

Наложи се капитанът на домакините Димитър Илиев, който беше резерва, да застава пред новата трибуна „Бесика“, за да призовава феновете да спрат.

Дербито беше прекъснато като главният съдия привика длъжностни лица и от двата лагера. Там бе и собственикът на гостите Илиян Филипов, като от „жълто-черния“ лагер бяха категорични, че ако вратарят им не успее да продължи срещата, те също няма да я доиграят.

Стигна се до сериозни пререкания и ескалация на напрежението дори на терена, където и от двата лагера водиха диалог с главния съдия, а междувременно полицията изгради плътен кордон пред трибуна "Бесика".

Всичко това, след като ден по-рано бе съобщено, че действията по трибуните ще бъдат заснети не само с камери, но и с дрон, за да може виновници точно при такива грозни инциденти, да бъдат наказани.

За съжаление, навръх националния празник и Деня на будителите, футболната общественост стана свидетел на поредна грозна сцена в дербито на Пловдив, което преди това предложи много емоции и хубав за наблюдаване футбол.

В крайна сметка бе решено мачът да бъде прекратен, което доведе до допълнителна ескалация на напрежението на "Лаута".