Новини
Спорт »
Бг футбол »
Грозна сцена прекрати дербито на Пловдив!

Грозна сцена прекрати дербито на Пловдив!

1 Ноември, 2025 15:53 1 585 12

  • ботев пловдив-
  • локомотив пловдив-
  • прекратен мач-
  • футбол-
  • бутилка

Вратарят на гостите Даниел Наумов беше улучен в главата от хвърлена бутилка с минерална вода и трябваше да получи медицинска помощ

Грозна сцена прекрати дербито на Пловдив! - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Изключително грозна сцена прекрати първото и единствено за календарната година дерби на Пловдив между Локомотив и Ботев на „Лаута“!

Малко преди почивката и след изравнителния гол на домакините за 1:1 техни фенове започнаха да хвърлят бомбички и димки по терена, а 5 минути по-късно се стигна до неприятния инцидент, сложил край на мача!

Вратарят на гостите Даниел Наумов беше улучен в главата от хвърлена бутилка с минерална вода и трябваше да получи медицинска помощ. Проблемите му обаче продължиха и той легна в средата на терена, като според запознати е съобщил, че няма да се върне на вратата, която бе точно пред ултрасите на Локомотив, докато ситуацията не се успокои.

Наложи се капитанът на домакините Димитър Илиев, който беше резерва, да застава пред новата трибуна „Бесика“, за да призовава феновете да спрат.

Дербито беше прекъснато като главният съдия привика длъжностни лица и от двата лагера. Там бе и собственикът на гостите Илиян Филипов, като от „жълто-черния“ лагер бяха категорични, че ако вратарят им не успее да продължи срещата, те също няма да я доиграят.

Стигна се до сериозни пререкания и ескалация на напрежението дори на терена, където и от двата лагера водиха диалог с главния съдия, а междувременно полицията изгради плътен кордон пред трибуна "Бесика".

Всичко това, след като ден по-рано бе съобщено, че действията по трибуните ще бъдат заснети не само с камери, но и с дрон, за да може виновници точно при такива грозни инциденти, да бъдат наказани.

За съжаление, навръх националния празник и Деня на будителите, футболната общественост стана свидетел на поредна грозна сцена в дербито на Пловдив, което преди това предложи много емоции и хубав за наблюдаване футбол.

В крайна сметка бе решено мачът да бъде прекратен, което доведе до допълнителна ескалация на напрежението на "Лаута".


Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 фен на Ботев Враца

    14 4 Отговор
    от тия отбори в тоя град само сигания баце,баш като у големото село със припоците и ония подуенските,поне да можеха и да се бият а они и тва не могат

    Коментиран от #3

    15:57 01.11.2025

  • 2 ИСТИНАТА

    33 1 Отговор
    Това не са запалянковци, това са престъпници! Докато не бъдат вкарвани в затвора такива дебили, така ще бъде!

    15:59 01.11.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Сзо

    11 1 Отговор
    А къде е МВР? Ааа, не е тяхна работа да охраняват мачове....

    16:24 01.11.2025

  • 5 Алоо

    4 3 Отговор
    Не е национален празник. Ако е ще се почива от всички, а не само от даскалите търтеи. В понеделник сме на работа.

    16:28 01.11.2025

  • 6 Чочо

    7 1 Отговор
    Аз ,ако съм на мястото на Крушарски ще фалирам отбора и феновете да си го издържат.
    Най доброто което може да направи,Крушарски.

    16:31 01.11.2025

  • 7 Говеда са

    5 0 Отговор
    “Феновете”, говеда!

    16:34 01.11.2025

  • 8 Петкан

    7 1 Отговор
    И двата отбора не играха футбол, а само се ритаха по кокалчетата. С това дадоха и причини и повод на публиката да реагира като тях. За белязвам, че повечето мачове в Пловдив са все такива. Когато ти липсват футболни достойнства започваш да играеш с хватки от бойните спортове. Помните ли Гонзо с кървавото лице как разправяше, че трябва да се БОРИМ. Той и затова във Франция вкара само един гол - защото не разбра, че трябва да играе футбол, а реши да се БОРИ - той това умее. Но с това ръководство на държавата (еднокнижници със съмнително образование) и футбола (с 8 незавършен клас, като всични останали нормални ученици) - ТОЛКОВА.

    16:34 01.11.2025

  • 9 "О, неразумний юроде!"

    7 0 Отговор
    В Бг-то Господ дал в изобилие простаци, но конкуренцията е убийствено жестока!

    16:38 01.11.2025

  • 10 Това не са хора

    4 0 Отговор
    А примати, дошли на стадиона да избиват комплекси , Пловдив за съжаление се превръща в един голям катун !!!

    16:57 01.11.2025

  • 11 Няма такава държава

    0 0 Отговор
    КУСТЕНДИЛСКИТЕ АМЕБИ ДА БЪДАТ ИЗХЮХВЪРЛЕНИ !

    17:09 01.11.2025

  • 12 да да

    1 0 Отговор
    И двата отбора да се изритат !Б-лига и без точки!Да се борят ........

    17:10 01.11.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ