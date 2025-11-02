Александър Везенков изигра поредния си силен мач за Олимпиакос. Грандът от Пирея се наложи със 103:87 над Ираклис в двубой от 5-ия кръг на гръцкото първенство.

За близо 28 минути на терена българинът вкара 27 точки и беше най-резултатен за своя отбор. Той добави още 4 борби и една асистенция към актива си.

Донта Хол реализира 23 точки за победителите, а Еван Фурние е разписа с 14.

За Ираклис Закеъс Дарко-Кели и Джъстин Райт-Форман вкараха по 20.

Олимпиакос е лидер във временното класиране на местното първенство с пет победи от пет мача.