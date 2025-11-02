Новини
Пускат на търг емблематичен болид на Сена

2 Ноември, 2025 18:29 460 0

Въпросният болид е шаси №1 на Макларън MP4-6 от 1991 година

Пускат на търг емблематичен болид на Сена - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Един от най-емблематичните болиди, с които Айртон Сена се състезава в своята легендарна кариера във Формула 1, ще бъде продаден на търг от аукционната къща RM Sotheby's, а очакваната продажна цена е между 12 и 15 милиона долара.

Въпросният болид е шаси №1 на Макларън MP4-6 от 1991 година. Именно с този автомобил Сена печели своята емоционална първа победа в домашната си Гран При на Бразилия на „Интерлагос“.

Сена триумфира в Сао Пауло, въпреки че в последните обиколки кара със силно повредена скоростна кутия и трябва да използва шеста предавка и в бавните завои, тъй като част от по-ниските предавки не работят. За него това е втората от общо седемте победи, които той печели в рамките на сезон 1991, в който бразилецът грабва своята трета и последна световна титла във Формула 1.


