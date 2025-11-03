Пиоли отказа да подаде оставка въпреки кошмарния старт на сезона

Старши треньорът на Фиорентина - Стефано Пиоли, няма намерение да се оттегля от поста си, въпреки тежкия старт на сезона, съобщават италианските медии. „Виолетовите“ са в дъното на таблицата със само четири спечелени точки от първите си десет мача, а поражението с 0:1 от Лече във Флоренция в неделя вечер допълнително изостри напрежението сред привържениците. Феновете реагираха остро, освирквайки играчите и ясно демонстрирайки недоволството си от състоянието на отбора.

Въпреки силния натиск, Пиоли не смята да подава оставка и предпочита да изчака позицията на клубното ръководство. След срещата е имало продължителен разговор между двете страни, но треньорът е заявил, че на този етап не планира сам да напусне. Ръководителите на Фиорентина все още обмислят как да постъпят, като Пиоли е обвързан с тригодишен договор, подписан през лятото.

Пред отбора предстои напрегната седмица. В четвъртък Фиорентина приема Майнц 05 в Лига на конференциите, а в неделя гостува на Дженоа в Серия А.