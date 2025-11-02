За ужас на милиони жени по света един от най-желаните ергени на планетата се сгоди за инфлуенсърка

За ужас на милиони жени по света един от най-желаните ергени на планетата, пилотът на Ferrari във Формула 1 Шарл Леклер, вече е сгоден.
Монегаскът е получил заветното „да“ от своята половинка, инфлуенсърката Александра Сен Млео, с която той е във връзка от 2023 година насам. Леклер е направил предложението с помощта на своето куче Лео, което носеше каишка с надпис „татко иска да се ожени за теб“.
Леклер често е определян като един от най-сексапилните и желани млади мъже на света, но с днешната новина той определено разби сърцата на милиони жени по света.
1 Да я взима
23:27 02.11.2025
2 Гейзер
23:28 02.11.2025
3 Дупе и гащи
23:30 02.11.2025
4 Божанков съм:
23:36 02.11.2025
5 ?????
Дано го преживеят някак си.
23:42 02.11.2025
6 Никой
Това е повод за радост.
23:53 02.11.2025