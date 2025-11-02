Новини
За ужас на милиони жени по света един от най-желаните ергени на планетата се сгоди за инфлуенсърка

2 Ноември, 2025 22:59 971 6

  • ferrari-
  • формула 1-
  • шарл леклер-
  • спорт-
  • александра сен млео

Монегаскът е получил заветното „да“ от своята половинка, инфлуенсърката Александра Сен Млео, с която той е във връзка от 2023 година насам

За ужас на милиони жени по света един от най-желаните ергени на планетата се сгоди за инфлуенсърка - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

За ужас на милиони жени по света един от най-желаните ергени на планетата, пилотът на Ferrari във Формула 1 Шарл Леклер, вече е сгоден.

Монегаскът е получил заветното „да“ от своята половинка, инфлуенсърката Александра Сен Млео, с която той е във връзка от 2023 година насам. Леклер е направил предложението с помощта на своето куче Лео, което носеше каишка с надпис „татко иска да се ожени за теб“.

Леклер често е определян като един от най-сексапилните и желани млади мъже на света, но с днешната новина той определено разби сърцата на милиони жени по света.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да я взима

    0 0 Отговор
    А у нас . Един го чукаха с чук по главата . А бюджета според някои куца . Аз мисля и не го проумявам . Такъв интерес към бюджета и Лукойл, а много противоположни мнения. Интересно. Ще намалеят сватбарите . Огнянов е за отпадане на санкцията. Мисли правилно . Интересно .

    23:27 02.11.2025

  • 2 Гейзер

    0 0 Отговор
    Не само на жени... 😣

    23:28 02.11.2025

  • 3 Дупе и гащи

    1 0 Отговор
    Който и да е тоя, е по-т.п от инфлуенсърката, която за да е инфлуенсърка вече значи, че е т,па.

    23:30 02.11.2025

  • 4 Божанков съм:

    0 0 Отговор
    Защо само жени, цялото ппдб/ЛГБТ го оплаква!

    23:36 02.11.2025

  • 5 ?????

    2 0 Отговор
    Голям ужас за всички инфлуесърки(квото и да значи това).
    Дано го преживеят някак си.

    23:42 02.11.2025

  • 6 Никой

    0 0 Отговор
    Нормално е да се съберат. Млади са - ще им се родят деца.

    Това е повод за радост.

    23:53 02.11.2025

