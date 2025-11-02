За ужас на милиони жени по света един от най-желаните ергени на планетата се сгоди за инфлуенсърка

За ужас на милиони жени по света един от най-желаните ергени на планетата, пилотът на Ferrari във Формула 1 Шарл Леклер, вече е сгоден.

Монегаскът е получил заветното „да“ от своята половинка, инфлуенсърката Александра Сен Млео, с която той е във връзка от 2023 година насам. Леклер е направил предложението с помощта на своето куче Лео, което носеше каишка с надпис „татко иска да се ожени за теб“.

Леклер често е определян като един от най-сексапилните и желани млади мъже на света, но с днешната новина той определено разби сърцата на милиони жени по света.