Джесика Пегула спечели американския дуел срещу Кори Гоф на WTA Финалите в Рияд

Джесика Пегула надделя над сънародничката си Кори Гоф в напрегнат мач от група "А" на Финалите на WTA, провеждащи се в Рияд, Саудитска Арабия. След оспорвана битка, продължила два часа и 12 минути, Пегула се наложи с резултат 6:3, 6:7(4), 6:2.

В началото на мача, Пегула демонстрира стабилност, като успя да реализира 64% от първите си сервиси и 33% от вторите, пробивайки четири пъти сервиса на Гоф, която от своя страна успя да направи два пробива.

Вторият сет бе истинска драма, като двете състезателки си размениха по два пробива, което доведе до тайбрек. В него, шампионката от "Ролан Гарос" Гоф показа хладнокръвие и изравни резултата.

В решаващия трети сет, Пегула отново взе инициативата, като спечели 69% от точките на първи сервис и 45% на втори, реализирайки три пробива.

Следващото предизвикателство за Пегула ще бъде срещата с Жасмин Паолини във вторник, докато Кори Гоф ще се изправи срещу Арина Сабаленка в същия ден.