Григор Димитров изпадна от топ 40, Яник Синер отново оглави световната ранглиста

Българският тенисист Григор Димитров преживя сериозен спад в световната ранглиста, след като днес официално се смъкна до 44-ото място в класацията на ATP. Това е най-ниската позиция за 34-годишния хасковлия от близо пет години насам – последно той бе извън топ 40 през август 2019 г., когато заемаше 78-ата позиция.

Сезонът се оказа изпитание за най-успешния български тенисист, който стартира годината като част от елитната десетка, но контузиите ограничиха участието му до едва 29 срещи, от които спечели 18. Въпреки трудностите, Димитров успя да достигне полуфиналите на турнира в Бризбън през януари, както и на престижния Мастърс 1000 в Маями през март.

Междувременно, Димитър Кузманов продължава да се задържа сред най-добрите 500, заемайки 250-ата позиция.

На върха на световния тенис настъпи нова промяна – италианската сензация Яник Синер триумфално се завърна като номер едно в света. След победата си на Мастърса в Париж, Синер вече разполага с 11 500 точки, изпреварвайки испанеца Карлос Алкарас, който остава втори с 11 250 точки.