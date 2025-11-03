Новини
Григор Димитров изпадна от топ 40, Яник Синер отново оглави световната ранглиста

3 Ноември, 2025

Димитър Кузманов заема 250-ата позиция

Григор Димитров изпадна от топ 40, Яник Синер отново оглави световната ранглиста - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Българският тенисист Григор Димитров преживя сериозен спад в световната ранглиста, след като днес официално се смъкна до 44-ото място в класацията на ATP. Това е най-ниската позиция за 34-годишния хасковлия от близо пет години насам – последно той бе извън топ 40 през август 2019 г., когато заемаше 78-ата позиция.

Сезонът се оказа изпитание за най-успешния български тенисист, който стартира годината като част от елитната десетка, но контузиите ограничиха участието му до едва 29 срещи, от които спечели 18. Въпреки трудностите, Димитров успя да достигне полуфиналите на турнира в Бризбън през януари, както и на престижния Мастърс 1000 в Маями през март.

Междувременно, Димитър Кузманов продължава да се задържа сред най-добрите 500, заемайки 250-ата позиция.

На върха на световния тенис настъпи нова промяна – италианската сензация Яник Синер триумфално се завърна като номер едно в света. След победата си на Мастърса в Париж, Синер вече разполага с 11 500 точки, изпреварвайки испанеца Карлос Алкарас, който остава втори с 11 250 точки.


  • 1 Гришо си е за топ 40

    но е важно че е професионалист и играе тенис на корт . а това е особен и странен спорт . с ракета тупаш топчето . направи много пари . може да гледа деца . така ще отпочива . защо да играе 40 години . логиката показва че няма да стане топ първи никога . сега се хвали с познанството си с други тенисисти . има пари . може да стане треньор . той не харесва бегето и хасково .

    10:35 03.11.2025

