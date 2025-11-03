Александър Николов блести при нов триумф на Лубе в италианската Суперлига

Волейболистът Александър Николов отново доказа класата си, след като неговият отбор Кучине Лубе (Чивитанова) постигна впечатляваща победа в четвъртия кръг на елитната италианска Суперлига. Вълнуващият сблъсък срещу Чистерна Волей завърши с резултат 3:1 (25:17, 25:22, 23:25, 25:21) в полза на домакините, които зарадваха препълнените трибуни в зала "Еуросуоле Форум".

Под вещото ръководство на треньора Джампаоло Медей, Лубе демонстрира стабилна игра и характер, а Николов бе сред основните двигатели на успеха. Заедно с италианския национал Матиа Ботоло, българският ас реализира по 16 точки, превръщайки се в най-резултатните състезатели на терена. Техните изяви бяха ключови за третата победа на Лубе от началото на сезона и втора поредна в шампионата.

Гостите от Чистерна също показаха борбен дух, като Томазо Барото и Филипо Ланца се отличиха съответно с 13 и 12 точки, но това не бе достатъчно да спрат устрема на домакините.

След този успех Лубе се изкачва на второ място във временното класиране с актив от 10 точки, само на една зад лидера Перуджа.