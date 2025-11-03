Новини
Спорт »
Волейбол »
Александър Николов блести при нов триумф на Лубе в италианската Суперлига

Александър Николов блести при нов триумф на Лубе в италианската Суперлига

3 Ноември, 2025 12:25 605 1

  • александър николов-
  • лубе чивитанова-
  • италианска суперлига-
  • волейбол-
  • победа-
  • класиране-
  • чистерна волей-
  • матиа ботоло-
  • перуджа

Българският ас реализира 16 точки

Александър Николов блести при нов триумф на Лубе в италианската Суперлига - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Волейболистът Александър Николов отново доказа класата си, след като неговият отбор Кучине Лубе (Чивитанова) постигна впечатляваща победа в четвъртия кръг на елитната италианска Суперлига. Вълнуващият сблъсък срещу Чистерна Волей завърши с резултат 3:1 (25:17, 25:22, 23:25, 25:21) в полза на домакините, които зарадваха препълнените трибуни в зала "Еуросуоле Форум".

Под вещото ръководство на треньора Джампаоло Медей, Лубе демонстрира стабилна игра и характер, а Николов бе сред основните двигатели на успеха. Заедно с италианския национал Матиа Ботоло, българският ас реализира по 16 точки, превръщайки се в най-резултатните състезатели на терена. Техните изяви бяха ключови за третата победа на Лубе от началото на сезона и втора поредна в шампионата.

Гостите от Чистерна също показаха борбен дух, като Томазо Барото и Филипо Ланца се отличиха съответно с 13 и 12 точки, но това не бе достатъчно да спрат устрема на домакините.

След този успех Лубе се изкачва на второ място във временното класиране с актив от 10 точки, само на една зад лидера Перуджа.


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 55555

    1 0 Отговор
    Абе тоя нали щеше да ходи в Русия?!!!!

    12:53 03.11.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ