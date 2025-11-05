България стартира на Евроволей 2026 срещу Северна Македония (ПРОГРАМА)

Българският национален отбор по волейбол ще изиграе всички свои мачове от груповата фаза на Европейското първенство 2026 в „Арена София“. Страната ни е един от четирите домакина на надпреварата заедно с Италия, Финландия и Румъния, а турнирът ще се проведе между 10 и 27 септември 2026 г.

Нашите попаднаха в Група B, където ще премерят сили със Северна Македония, Португалия, Украйна, Израел и европейския шампион Полша. Началото на битката за националите ще бъде на 9 септември от 20:00 ч., когато България излиза срещу Северна Македония.

Програма на България (Група B, „Арена София“):

9 септември, 20:00 ч. – България – Северна Македония

11 септември, 20:00 ч. – България – Португалия

12 септември, 20:00 ч. – България – Украйна

14 септември, 20:00 ч. – България – Израел

16 септември, 20:00 ч. – България – Полша

След края на груповата фаза София ще приеме и част от елиминационните двубои на турнира, като феновете ще имат възможност да наблюдават най-добрите волейболисти на континента в решителните мачове за място сред най-силните осем.

Елиминационна фаза в „Арена София“:

1/8-финали:

19 септември, 16:00 ч. (EF5) – 1-ви в Група B – 4-ти в Група D

19 септември, 19:00 ч. (EF8) – 2-ри в Група B – 3-ти в Група D

20 септември, 16:00 ч. (EF6) – 1-ви в Група D – 4-ти в Група B

20 септември, 19:00 ч. (EF7) – 2-ри в Група D – 3-ти в Група B

1/4-финали:

22 септември, 16:00 ч. (QF3) – Победител EF5 – Победител EF8

22 септември, 19:00 ч. (QF4) – Победител EF6 – Победител EF7