България стартира на Евроволей 2026 срещу Северна Македония (ПРОГРАМА)

5 Ноември, 2025 18:00

Страната ни е един от четирите домакина на надпреварата заедно с Италия, Финландия и Румъния, а турнирът ще се проведе между 10 и 27 септември 2026 г.

Българският национален отбор по волейбол ще изиграе всички свои мачове от груповата фаза на Европейското първенство 2026 в „Арена София“. Страната ни е един от четирите домакина на надпреварата заедно с Италия, Финландия и Румъния, а турнирът ще се проведе между 10 и 27 септември 2026 г.

Нашите попаднаха в Група B, където ще премерят сили със Северна Македония, Португалия, Украйна, Израел и европейския шампион Полша. Началото на битката за националите ще бъде на 9 септември от 20:00 ч., когато България излиза срещу Северна Македония.

Програма на България (Група B, „Арена София“):

9 септември, 20:00 ч. – България – Северна Македония

11 септември, 20:00 ч. – България – Португалия

12 септември, 20:00 ч. – България – Украйна

14 септември, 20:00 ч. – България – Израел

16 септември, 20:00 ч. – България – Полша

След края на груповата фаза София ще приеме и част от елиминационните двубои на турнира, като феновете ще имат възможност да наблюдават най-добрите волейболисти на континента в решителните мачове за място сред най-силните осем.

Елиминационна фаза в „Арена София“:

1/8-финали:

19 септември, 16:00 ч. (EF5) – 1-ви в Група B – 4-ти в Група D

19 септември, 19:00 ч. (EF8) – 2-ри в Група B – 3-ти в Група D

20 септември, 16:00 ч. (EF6) – 1-ви в Група D – 4-ти в Група B

20 септември, 19:00 ч. (EF7) – 2-ри в Група D – 3-ти в Група B

1/4-финали:

22 септември, 16:00 ч. (QF3) – Победител EF5 – Победител EF8

22 септември, 19:00 ч. (QF4) – Победител EF6 – Победител EF7


  • 1 Ироничен

    2 0 Отговор
    Е, не е честно да ни накарат да играем срещу себе си.....

    18:20 05.11.2025

  • 2 Софиянец

    1 2 Отговор
    Хахаха в група сме с най-големите боклуци в света: мънкедонци, бандеровци и ционисти! Ввсе измислени държави, резултат на мръсна политика!

    Коментиран от #4

    18:29 05.11.2025

  • 3 Първан

    0 0 Отговор
    То със Поляците е ясен резултата, само и някой друг да не ни изненада, язък за барута. После в София по 2000 на мач.

    18:39 05.11.2025

  • 4 ходи

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Софиянец":

    седни на бутилка

    19:03 05.11.2025

  • 5 Стрико Дончо

    0 0 Отговор
    На 12 септември 2026 ще съществува ли Украйна, че и мъжки волейболен отбор от Украйна? Зельо още ли не е мобилизирал и изпратил на фронта украинските волейболисти?!

    19:20 05.11.2025

