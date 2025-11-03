Иван Иванов се подготвя за дебюта си в ATP 250 Атина с тренировка до легендата Стан Вавринка

Българският тенисист Иван Иванов проведе съвместна тренировка с именития швейцарец Стан Вавринка – трикратен носител на титли от Големия шлем. Двамата се срещнаха на кортовете в Атина, където Иванов ще направи своя дебют в основната схема на турнир от сериите ATP 250.

Младият българин, който вече е шампион от Уимбълдън и US Open при юношите, получи специална покана („уайлд кард“) за участие в престижната надпревара, предоставена от организаторите и семейството на Новак Джокович. Това е първа възможност за Иванов да се изяви на такова високо ниво сред професионалистите.

В първия кръг Иванов ще се изправи срещу Яник Ханфман – германски квалификант, който в момента заема 125-о място в световната ранглиста.

Самият Стан Вавринка, който също участва в турнира с „уайлд кард“, е добре познат на феновете с триумфите си на US Open, Ролан Гарос и Australian Open. Присъствието му в Атина придава допълнителен престиж на събитието и вдъхновява младите състезатели като Иванов.

„Благодаря за тренировката днес“, сподели развълнуваният Иванов в профила си в Instagram, като не скри радостта си от възможността да се учи от един от най-успешните тенисисти на нашето време.

Ivan Ivanov with Stan Wawrinka pic.twitter.com/4Wie8FgP9J — 🦖 (@RamoFootball) November 2, 2025