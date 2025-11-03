Камелия Стоименова счупи 37-годишния рекорд на Таня Богомилова

Младата надежда от Пазарджик в плуването - Камелия Стоименова, успя да подобри един от най-старите и респектиращи национални рекорди. На зимния шампионат по плуване в Лондон 22-годишната състезателка, която защитава цветовете на NUEL Лондон, преплува 200 метра бруст в малък басейн за впечатляващите 2:25.59 минути, съобщи Плувен клуб „Спринт“.

С този феноменален резултат Стоименова не само завоюва първото място в дисциплината, но и изпрати в историята легендарното постижение на олимпийската шампионка Таня Богомилова.

Рекордът на Богомилова – 2:25.95 минути, поставен през далечната 1988 година в Благоевград, устояваше цели 37 години, превръщайки се в символ на класа и постоянство.