Новини
Спорт »
Други спортове »
Камелия Стоименова счупи 37-годишния рекорд на Таня Богомилова

Камелия Стоименова счупи 37-годишния рекорд на Таня Богомилова

3 Ноември, 2025 14:04 995 3

  • плуване-
  • камелия стоименова-
  • рекорди-
  • шампионат -
  • лондон-
  • състезателка-
  • 200 метра бруст-
  • басейн -
  • таня богомилова

22-годишната състезателка преплува 200 метра бруст в малък басейн за впечатляващите 2:25.59 минути

Камелия Стоименова счупи 37-годишния рекорд на Таня Богомилова - 1
Снимка: PZ-news
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Младата надежда от Пазарджик в плуването - Камелия Стоименова, успя да подобри един от най-старите и респектиращи национални рекорди. На зимния шампионат по плуване в Лондон 22-годишната състезателка, която защитава цветовете на NUEL Лондон, преплува 200 метра бруст в малък басейн за впечатляващите 2:25.59 минути, съобщи Плувен клуб „Спринт“.

С този феноменален резултат Стоименова не само завоюва първото място в дисциплината, но и изпрати в историята легендарното постижение на олимпийската шампионка Таня Богомилова.

Рекордът на Богомилова – 2:25.95 минути, поставен през далечната 1988 година в Благоевград, устояваше цели 37 години, превръщайки се в символ на класа и постоянство.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Браво!

    6 0 Отговор
    Да продължава да ни радва с успехи!

    14:13 03.11.2025

  • 2 Кака Пена

    3 0 Отговор
    Браво момиче! Все напред! Поздравления!

    14:40 03.11.2025

  • 3 Не кой си там

    1 0 Отговор
    Карлос го очаква същата съдба - ще защитава цветовете на някоя друга държава.

    15:13 03.11.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ