Лацио се върна към победния път след победа у дома срещу Каляри

4 Ноември, 2025 07:45 368 0

“Орлите” се доближиха до зоната, даваща право на участие в Европа

Лацио се върна към победния път след победа у дома срещу Каляри - 1
Снимка: БГНЕС
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Лацио победи Каляри у дома с 2:0 в последния мач от 10-и кръг на Серия А. На "Олимпико" домакините изпуснаха няколко изгодни положения преди почивката и двата отбора се оттеглиха при нулево равенство.

В 66-ата минута Матео Гендузи изведе Густав Исаксен на границата на наказателното поле и той с плътен изстрел прати топката в мрежата.

В първата минута от добавеното време Каляри допусна сериозна грешка, при която Матео Прати подари топката на Дзакани, който си нагласи топката на десния крак и я прати в горния десен ъгъл за 2:0.

С тази победа Лацио вече е в серия от 6 поредни мача без поражение, докато загубата за Каляри означава, че сардинци нямат успех в шампионата в 6 поредни срещи. По този начин “орлите” се изкачиха до 8-ото място във временното класиране с 15 точки, докато сардинци остават с 9 точки на 14-ата позиция.


