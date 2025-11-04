Новини
Спорт »
Световен футбол »
Карло Анчелоти: Не искам да бъда баща на Винисиус

Карло Анчелоти: Не искам да бъда баща на Винисиус

4 Ноември, 2025 12:01 612 0

  • карло анчелоти-
  • бразилия-
  • футбол-
  • винисиус жуниор-
  • реал мадрид

Имаме много добри отношения с Винисиус

Карло Анчелоти: Не искам да бъда баща на Винисиус - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Селекционерът на Бразилия - Карло Анчелоти, обяви състава за приятелските мачове срещу Сенегал на 15 ноември в Лондон и срещу Тунис на 18 ноември в Лил, а след това даде пресконференция. На нея той коментира и поведението на Винисиус при смяната му в Ел Класико.

„Имаме много добри отношения с Винисиус. Когато нещо се случи, винаги държим връзка. Говорих с Винисиус за проблема, за неговата реакция. Казах му директно, че е направил грешка. Той го осъзнава, доказва го и извинението му. Мисля, че въпросът е приключен.

Той е много важен играч за Бразилия и Реал Мадрид. Личният му живот? Аз не съм нито негов баща, нито негов брат. Просто искам да бъда негов треньор. Личният му живот си е негов“, заяви Анчелоти.


Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ