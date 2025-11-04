Карло Анчелоти: Не искам да бъда баща на Винисиус

Селекционерът на Бразилия - Карло Анчелоти, обяви състава за приятелските мачове срещу Сенегал на 15 ноември в Лондон и срещу Тунис на 18 ноември в Лил, а след това даде пресконференция. На нея той коментира и поведението на Винисиус при смяната му в Ел Класико.

„Имаме много добри отношения с Винисиус. Когато нещо се случи, винаги държим връзка. Говорих с Винисиус за проблема, за неговата реакция. Казах му директно, че е направил грешка. Той го осъзнава, доказва го и извинението му. Мисля, че въпросът е приключен.

Той е много важен играч за Бразилия и Реал Мадрид. Личният му живот? Аз не съм нито негов баща, нито негов брат. Просто искам да бъда негов треньор. Личният му живот си е негов“, заяви Анчелоти.