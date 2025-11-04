Новини
22-годишният футболист е сред наръганите в окървавения влак в Англия

4 Ноември, 2025 13:31

  • футбол-
  • футболист-
  • скънторп юнайтед-
  • джонатан гьоше-
  • хънтингдън

Всички в клуба – от борда и ръководството до съотборниците и служителите зад кулисите – изпращаме най-искрени пожелания за бързо възстановяване на Джонатан

Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

22-годишният футболист на Скънторп Юнайтед - Джонатан Гьоше е сред 11-те души, ранени при нападение с нож във влак край Хънтингдън, потвърдиха от клуба. Спортистът е настанен в болница с наранявания, които не са животозастрашаващи.

„Всички в клуба – от борда и ръководството до съотборниците и служителите зад кулисите – изпращаме най-искрени пожелания за бързо възстановяване на Джонатан. Нашите мисли са и с останалите пострадали при инцидента“, се казва в официалното изявление на Скънторп Юнайтед.

Според информация на британските медии, заподозрян за атаката е 32-годишен мъж от Питърбъро, който е бил задържан от полицията след като е оказал съпротива при ареста. Органите на реда използвали електрошоков пистолет, за да го обезвредят. С него е бил и друг мъж, който по-късно е освободен.

Разследващите от полицията в Кеймбриджшир проверяват възможни връзки между този случай и още три други инцидента, включително нападение над 14-годишно момче в Питърбъро.


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дудов

    5 3 Отговор
    Многото демокрация дотам води.И по-зле ще става

    13:34 04.11.2025

  • 2 Мими Кучева🐕

    1 1 Отговор
    Ма той е слаб футболист от селските групи.🤣🤔👍

    13:56 04.11.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Така е

    1 1 Отговор
    Те и другият ще освободят. А оня въобще не е било редно да го задържат, той какво е виновен, само е гледал.

    14:01 04.11.2025

  • 5 ООрана държава

    0 1 Отговор
    "22-годишният футболист е сред наръганите....". Явно там имат само един футболист на 22

    14:09 04.11.2025

