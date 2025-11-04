22-годишният футболист е сред наръганите в окървавения влак в Англия

22-годишният футболист на Скънторп Юнайтед - Джонатан Гьоше е сред 11-те души, ранени при нападение с нож във влак край Хънтингдън, потвърдиха от клуба. Спортистът е настанен в болница с наранявания, които не са животозастрашаващи.

„Всички в клуба – от борда и ръководството до съотборниците и служителите зад кулисите – изпращаме най-искрени пожелания за бързо възстановяване на Джонатан. Нашите мисли са и с останалите пострадали при инцидента“, се казва в официалното изявление на Скънторп Юнайтед.

Според информация на британските медии, заподозрян за атаката е 32-годишен мъж от Питърбъро, който е бил задържан от полицията след като е оказал съпротива при ареста. Органите на реда използвали електрошоков пистолет, за да го обезвредят. С него е бил и друг мъж, който по-късно е освободен.

Разследващите от полицията в Кеймбриджшир проверяват възможни връзки между този случай и още три други инцидента, включително нападение над 14-годишно момче в Питърбъро.