Сектор "Г" призова феновете на ЦСКА да се събудят

Сектор "Г" прикани феновете на ЦСКА да се събудят, защото до дербито с Левски не остава много време. До момента изоставането на "червените" не е само в точките, но и в броя на закупените билети - съотношението там 1:5 в полза на "сините".

Привържениците на Левски почти изкупиха пропуските за секторите "А" и "Б", като са останали едва 2000 билета. За феновете на ЦСКА са предоставени секторите "В" и "Г", но продажбата не върви добре въпреки трите поредни победи на тима на Христо Янев в efbet Лига.

Това беше и причината от "Трибуна Сектор Г" да излязят с призив в официалната си страница във Фейсбук:

"Армейци,

Вече сме на финалната права преди дербито! Ако не сте закупили все още своя билет за събота, то не чакайте последния момент, за да избегнем струпвания преди началото на мача. Важно за подготвяните от нас неща е всички да сте заели местата си преди първия съдийски сигнал. Не обръщайте внимание на пропаганда - отиваме, показваме и наказваме както само ние можем и знаем!".