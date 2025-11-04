Левски влиза във Вечното дерби с невиждан аванс

Ситуацията преди най-чакания мач в българския футбол между Левски и ЦСКА е изключително необичайна. Очаквано или не, „сините“ влизат в големия сблъсък с внушителната преднина пред вечния съперник от 16 точки. Тимът на Хулио Веласкес е начело с 35 пункта, а ЦСКА е на 6-о място с 19. Нещо повече - моментната позиция на „червените“ е най-високата, до която са достигали те от началото на сезона.

Справка в статистиката показва, че никога разликата в точките между двата отбора преди директен сблъсък в първия полусезон, не е била толкова голяма - нито в полза на Левски, нито на ЦСКА. Досегашният рекорд по този показател е от декември 2020 г., когато "сините" изоставаха на 15 точки от "червените", които се бореха с Лудогорец за първото място. Тогава заради пандемията дербито се игра на празни трибуни, а ЦСКА спечели с 1:0 с гол на Али Соу.

Иначе в края на първенството през 2023 г. ЦСКА бе натрупал 20 точки аванс пред Левски. На 7 юни двата отбора се изправиха един срещу друг и "червените" спечелиха с 2:0.

Преди 30 години пък ситуацията бе огледална. На финалната права на шампионата Левски имаше 19 точки преднина пред ЦСКА и логично триумфира в директния двубой с победа 3:0.