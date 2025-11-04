Над 20 000 билета са вече разпродадени за дербито Левски – ЦСКА

Само пет дни преди дългоочакваното дерби между Левски и ЦСКА, интересът към двубоя на стадион „Васил Левски“ са продадени над 20 000 билета. Очаква се срещата, която ще се проведе в съботния следобед, да се превърне в най-посещаваното събитие от началото на сезона в efbet Лига.
Домакините от Левски, които разполагат с близо 35 000 билета за продажба (след като са отделени около 6500 места за буферни зони), вече могат да се похвалят с почти 17 000 продадени пропуска. Еуфорията сред „сините“ фенове е осезаема – отборът на Хулио Веласкес оглавява класирането с комфортна преднина от 11 точки пред Лудогорец и пет пред ЦСКА 1948. Сектор „А“ е напълно разпродаден, а в сектор „Б“ остават едва около 1500 билета, което подсказва за истинско море от привърженици на Герена.
До момента пък „червените“ са закупили близо 5000 билета, като се очаква интересът да нарасне още повече в следващите дни. Тимът демонстрира стабилна форма с четири поредни победи във всички турнири, което допълнително разпалва страстите сред армейската публика.
1 Ивелин Михайлов
19:09 04.11.2025
2 си дзън
само за прикритие. От 1994 само футболна мъка.
Коментиран от #4, #6
19:12 04.11.2025
3 Весело
19:34 04.11.2025
4 Знайко
До коментар #2 от "си дзън":В бг футбола само се ПРАХОСВАТ пари, за да перат пари, вкеки отбор трябва да има по над 30 000 заполянковци. Които всяка седмица да харчат на два пъти по 50 евро за билети за националните и евро турнирите.
Като изключим Левски, ЦСКА, Ботев и Локо Пловдив на мачове на другите отцори ходят по няколко стотин запалянковци и харчат по 5 евро на мач за билет, пример мачовете на Лудогорец. В 6-та аматьорска лига на Антлия ходи повече публика и плаща повиче за билети. С такива приходи дори не могат да си поддържат мизерните стадиони, какво остава да купуват нискокачествини играчи от Африка или Бразилия.
19:49 04.11.2025
5 Над 20 000 билета са вече разпродадени
20:13 04.11.2025
6 хайграунд
До коментар #2 от "си дзън":Така е по цял сват не сме го изобретили ние.
20:25 04.11.2025