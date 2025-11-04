Над 20 000 билета са вече разпродадени за дербито Левски – ЦСКА

Само пет дни преди дългоочакваното дерби между Левски и ЦСКА, интересът към двубоя на стадион „Васил Левски“ са продадени над 20 000 билета. Очаква се срещата, която ще се проведе в съботния следобед, да се превърне в най-посещаваното събитие от началото на сезона в efbet Лига.

Домакините от Левски, които разполагат с близо 35 000 билета за продажба (след като са отделени около 6500 места за буферни зони), вече могат да се похвалят с почти 17 000 продадени пропуска. Еуфорията сред „сините“ фенове е осезаема – отборът на Хулио Веласкес оглавява класирането с комфортна преднина от 11 точки пред Лудогорец и пет пред ЦСКА 1948. Сектор „А“ е напълно разпродаден, а в сектор „Б“ остават едва около 1500 билета, което подсказва за истинско море от привърженици на Герена.

До момента пък „червените“ са закупили близо 5000 билета, като се очаква интересът да нарасне още повече в следващите дни. Тимът демонстрира стабилна форма с четири поредни победи във всички турнири, което допълнително разпалва страстите сред армейската публика.