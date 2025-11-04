Новини
Над 20 000 билета са вече разпродадени за дербито Левски – ЦСКА

4 Ноември, 2025 19:06 653 6

София се готви за футболен празник

Над 20 000 билета са вече разпродадени за дербито Левски – ЦСКА - 1
Снимка: Факти.БГ
Ангел Лазаров

Само пет дни преди дългоочакваното дерби между Левски и ЦСКА, интересът към двубоя на стадион „Васил Левски“ са продадени над 20 000 билета. Очаква се срещата, която ще се проведе в съботния следобед, да се превърне в най-посещаваното събитие от началото на сезона в efbet Лига.

Домакините от Левски, които разполагат с близо 35 000 билета за продажба (след като са отделени около 6500 места за буферни зони), вече могат да се похвалят с почти 17 000 продадени пропуска. Еуфорията сред „сините“ фенове е осезаема – отборът на Хулио Веласкес оглавява класирането с комфортна преднина от 11 точки пред Лудогорец и пет пред ЦСКА 1948. Сектор „А“ е напълно разпродаден, а в сектор „Б“ остават едва около 1500 билета, което подсказва за истинско море от привърженици на Герена.

До момента пък „червените“ са закупили близо 5000 билета, като се очаква интересът да нарасне още повече в следващите дни. Тимът демонстрира стабилна форма с четири поредни победи във всички турнири, което допълнително разпалва страстите сред армейската публика.

  Ивелин Михайлов

    9 1 Отговор
    Най-големият Исторически парк в света до Варна не би дал и стотинка да гледа как африканци и бразилци се гонят на терена 🤣🤣🤣😝

19:09 04.11.2025

    19:09 04.11.2025

  си дзън

    7 1 Отговор
    Защо си мисля, че през футболните тимове само се перат пари, а футболът е
    само за прикритие. От 1994 само футболна мъка.

    Коментиран от #4, #6

    19:12 04.11.2025

  Весело

    3 0 Отговор
    Да поканят Цветомир Найденов, та поне виднъж в живота си да да види как се играе футбол.

19:34 04.11.2025

    19:34 04.11.2025

  Знайко

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "си дзън":

    В бг футбола само се ПРАХОСВАТ пари, за да перат пари, вкеки отбор трябва да има по над 30 000 заполянковци. Които всяка седмица да харчат на два пъти по 50 евро за билети за националните и евро турнирите.

    Като изключим Левски, ЦСКА, Ботев и Локо Пловдив на мачове на другите отцори ходят по няколко стотин запалянковци и харчат по 5 евро на мач за билет, пример мачовете на Лудогорец. В 6-та аматьорска лига на Антлия ходи повече публика и плаща повиче за билети. С такива приходи дори не могат да си поддържат мизерните стадиони, какво остава да купуват нискокачествини играчи от Африка или Бразилия.

    19:49 04.11.2025

  Над 20 000 билета са вече разпродадени

    4 0 Отговор
    при толкова народ могат да поискат референдум за еврото

20:13 04.11.2025

    20:13 04.11.2025

  хайграунд

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "си дзън":

    Така е по цял сват не сме го изобретили ние.

    20:25 04.11.2025

