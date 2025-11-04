Новини
Повериха Левски - ЦСКА на опитен съдия

Повериха Левски - ЦСКА на опитен съдия

4 Ноември, 2025 19:18 567 1

Радослав Гидженов ще ръководи вечното дерби

Повериха Левски - ЦСКА на опитен съдия - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Съдийската комисия към Българския футболен съюз определи назначенията за предстоящия 15-и кръг на efbet Лига.

7 ноември 2025 г., петък, 15:00 ч.
Спартак Варна – Септември София
Главен съдия: Георги Кабаков
Асистенти: Мартин Маргаритов, Мартин Венев
Четвърти съдия: Георги Стоянов
ВАР: Валентин Железов
АВАР: Владимир Вълков
Съдийски наблюдател: Георги Йорданов

7 ноември 2025 г., петък, 17:30 ч.
Ботев Пловдив – Добруджа
Главен съдия: Станимир Тренчев
Асистенти: Тодор Вуков, Марин Бонев
Четвърти съдия: Тодор Киров
ВАР: Георги Давидов
АВАР: Михаел Павлов
Съдийски наблюдател: Цветан Кръстев

8 ноември 2025 г., събота, 12:00 ч.
Локомотив София – Ботев Враца
Главен съдия: Стоян Арсов
Асистенти: Петър Митрев, Красимир Миланов
Четвърти съдия: Мартин Марков
ВАР: Венцислав Митрев
АВАР: Ивайло Ненков
Съдийски наблюдател: Николай Колев

8 ноември 2025 г., събота, 15:00 ч.
Левски – ЦСКА
Главен съдия: Радослав Гидженов
Асистенти: Мирослав Иванов, Георги Дойнов
Четвърти съдия: Мариян Гребенчарски
ВАР: Никола Попов
АВАР: Валентин Железов
Съдийски наблюдател: Станислав Тодоров

8 ноември 2025 г., събота, 18:00 ч.
Локомотив Пловдив – Берое
Главен съдия: Георги Гинчев
Асистенти: Илиян Капарашев, Мартин Мачев
Четвърти съдия: Васил Минев
ВАР: Волен Чинков
АВАР: Станимир Тодоров
Съдийски наблюдател: Георги Игнатов

9 ноември 2025 г., неделя, 12:30 ч.
Славия – Монтана
Главен съдия: Никола Попов
Асистенти: Георги Тодоров, Драгомир Милев
Четвърти съдия: Венцислав Митрев
ВАР: Стоян Арсов
АВАР: Мартин Марков
Съдийски наблюдател: Крум Стоилов

9 ноември 2025 г., неделя, 15:00 ч.
ЦСКА 1948 – Черно море
Главен съдия: Димитър Димитров
Асистенти: Дарин Иванов, Марио Данаилов
Четвърти съдия: Геро Писков
ВАР: Кристиян Колев
АВАР: Денислав Сталев
Съдийски наблюдател: Стоян Алексиев

9 ноември 2025 г., неделя, 17:30 ч.
Лудогорец – Арда Кърджали
Главен съдия: Волен Чинков
Асистенти: Дениз Соколов, Иво Колев
Четвърти съдия: Георги Спасов
ВАР: Драгомир Драганов
АВАР: Кристиян Тодоров
Съдийски наблюдател: Ахмед Ахмед


  • 1 да да

    2 0 Отговор
    0-0!?и 100мин нагоре.....

    20:11 04.11.2025

