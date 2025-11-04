Арсенал с четвърти пореден успех в Шампионската лига

Лондонският Арсенал записа четвърта поредна победа в основната фаза на Шампионската лига, след като разгроми Славия Прага с категоричното 3:0 като гост. „Артилеристите“ продължават да впечатляват с безупречна защита – до момента не са допуснали нито едно попадение в турнира.

Още през първата част на двубоя, английският национал Букайо Сака откри резултата от дузпа в 32-ата минута, след като Лукаш Провод игра с ръка в наказателното поле на домакините. С този гол Сака записа името си в историята на клуба, превръщайки се в първия футболист на Арсенал, който бележи в четири поредни гостувания в най-престижния европейски клубен турнир.

След почивката, Микел Мерино затвърди превъзходството на гостите, реализирайки два бързи гола – в 46-ата и 68-ата минута, с което окончателно сломи съпротивата на чешкия тим.

Славия Прага продължава да търси първата си победа в основната фаза на надпреварата, като до момента има две равенства и две загуби.

Арсенал се утвърждава като един от фаворитите в тазгодишното издание на Шампионската лига, демонстрирайки стабилност, класа и завидна ефективност както в атака, така и в защита.