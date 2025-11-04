Ювентус с равенство срещу Спортинг в Торино

Вълнуваща футболна вечер на стадион „Алианц“ в Торино донесе ново разочарование за феновете на Ювентус, след като „бианконерите“ не успяха да стигнат до победата срещу португалския първенец Спортинг. Срещата от основната фаза на Шампионската лига завърши при резултат 1:1, като и двата отбора демонстрираха борбен дух и желание за успех.

Още в 12-ата минута гостите от Лисабон шокираха домакините с бърза атака, завършена хладнокръвно от уругвайския нападател Максимилиано Араухо, който се възползва от прецизен пас на Тринкао. Ювентус реагира мигновено и в 34-ата минута сръбският голмайстор Душан Влахович възстанови равенството след отлично подаване от Хефрен Тюрам.

Въпреки усилията на двата тима, до края на мача резултатът остана непроменен, а „старата госпожа“ записа четвърти пореден двубой без победа в най-престижния европейски клубен турнир.

С този равен мач Ювентус остава на незавидната 24-та позиция в класирането с едва 3 точки, докато Спортинг се изкачи до 10-ото място със 7 пункта.