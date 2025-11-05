След травмите: Левандовски вярва, че може да повтори рекордния си сезон

Роберт Левандовски е убеден, че е на прага да възвърне формата, която показа през миналия сезон, въпреки травмите, които му попречиха да започне силно новата кампания.

През миналия сезон полякът отбеляза 42 гола в 52 мача за Барселона и изигра ключова роля в спечелването на домашния требъл. Тогава той реализираше средно по едно попадение на всеки 93,5 минути.

Този сезон обаче нападателят има едва четири титулярни участия и общо 10 мача, тъй като серия от дребни контузии го извадиха от ритъм. Въпреки това, преди двубоя на каталунците срещу Клуб Брюж в Шампионската лига, Левандовски увери, че вече се чувства отлично.

„Чувствам се добре след контузията. Физически съм в отлична форма. Вече тренирам пълноценно и играх преди три дни. Най-важното е да помогна на отбора да печели“, заяви той.

„Пропуснах доста мачове, но когато съм на терена, вярвам, че мога да играя на същото ниво. Тренирам на много високи обороти, което винаги улеснява нападателите”.

През този сезон Левандовски има четири гола, като бележи на всеки 111 минути.

Относно бъдещето си в клуба, чийто договор изтича през лятото на 2026 г., полякът е спокоен:

„Не бързам с решенията си. Важното е как се чувствам. Имам още много мачове и задължения с националния отбор. Сега съм фокусиран върху Барселона и върху това да завършим сезона силно”.

На въпрос дали е мислил да пропусне предстоящия лагер на Полша, 37-годишният нападател отвърна:

„Пропуснах доста игрово време този сезон. Националният отбор ще ми помогне да наваксам. Имаме конкретен план и се чувствам все по-добре. Най-важното е как ще завършим сезона”.

В отсъствието на Левандовски и звездата Рафиня, сред лидерите на Барса изпъква Маркъс Рашфорд, който впечатлява с изявите си в Шампионската лига – четири гола в три мача. Това е огромен прогрес за англичанина, който преди това нямаше нито едно попадение в 12 участия в турнира (осем с Манчестър Юнайтед и четири с Астън Вила).

Само един играч преди него е вкарал пет гола в първите си четири мача за каталунците – именно Левандовски през сезон 2022/23.

„Още от първия ден видях, че Маркъс има огромен потенциал. Той не само бележи, но и подава – точно това, от което имаме нужда“, похвали го полякът.