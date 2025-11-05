Определиха дата за мача за Суперкупата на България

Двубоят за Суперкупата на България между столичния гранд Левски и шампиона Лудогорец ще се играе на 3 февруари 2026 година. Новината бе официално потвърдена днес по време на жребия за Купата на България, предизвиквайки вълнение сред привържениците на двата тима.

Сцената на този футболен спектакъл ще бъде Националният стадион „Васил Левски“ в София.

Разградчани, които през изминалия сезон триумфираха както с шампионската титла, така и с Купата на България, ще се изправят срещу „сините“, които си осигуриха участие в престижния мач благодарение на второто си място в първенството.