Новини
Спорт »
Бг футбол »
Определиха дата за мача за Суперкупата на България

Определиха дата за мача за Суперкупата на България

5 Ноември, 2025 13:12 391 0

  • суперкупата на българия-
  • левски-
  • лудогорец-
  • мач-
  • финал-
  • бг футбол

Левски срещу Лудогорец на 3 февруари 2026 г.

Определиха дата за мача за Суперкупата на България - 1
Снимка: Факти.БГ
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Двубоят за Суперкупата на България между столичния гранд Левски и шампиона Лудогорец ще се играе на 3 февруари 2026 година. Новината бе официално потвърдена днес по време на жребия за Купата на България, предизвиквайки вълнение сред привържениците на двата тима.

Сцената на този футболен спектакъл ще бъде Националният стадион „Васил Левски“ в София.

Разградчани, които през изминалия сезон триумфираха както с шампионската титла, така и с Купата на България, ще се изправят срещу „сините“, които си осигуриха участие в престижния мач благодарение на второто си място в първенството.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ