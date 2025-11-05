Ботев Пловдив изрази недоволство от избора на съдия за предстоящия мач с Добруджа

Ръководството на футболния клуб Ботев Пловдив официално изрази своето възмущение от назначението на Станимир Тренчев за главен арбитър на двубоя срещу Добруджа. Срещата, която ще се проведе този петък от 17:30 часа на стадион "Христо Ботев", е част от 15-ия кръг на Първа лига.

В специално изявление "жълто-черните" подчертаха, че имат сериозни резерви относно безпристрастността на съдията Тренчев. От клуба настояват за справедливо съдийство и прозрачност в решенията на футболните органи, като изразяват опасения, че подобни назначения могат да повлияят на крайния резултат от важни мачове.

Феновете на Ботев Пловдив също не останаха безучастни и в социалните мрежи изразиха подкрепата си към позицията на клуба, настоявайки за честна игра и равнопоставеност на терена.

Ето какво гласи позицията на Ботев Пд:

"Ръководството на ПФК Ботев Пловдив официално изразява своите притеснения относно назначението на Станимир Тренчев за главен съдия на предстоящия двубой между ПФК Ботев Пловдив и ПФК Добруджа Добрич.



След напрегнатия изминал уикенд и неприятните сцени по време на пловдивското дерби, ние очакваме в следващите мачове фокусът да бъде изцяло върху футбола и спортсменството. За съжаление, през годините г-н Тренчев многократно е ощетявал нашия клуб с решения, които са оставяли съмнения за липса на безпристрастност. Именно поради това неведнъж сме сигнализирали, че не желаем въпросният съдия да ръководи наши срещи.



Въпреки тези обстоятелства, вярваме, че Съдийската комисия към БФС, в лицето на г-н Станислав Тодоров, ще даде необходимите насоки за обективност и равнопоставеност по време на срещата, за да може футболният празник на стадион "Христо Ботев“ да не бъде помрачен от спорни отсъждания.



ПФК Ботев Пловдив очаква сериозно и коректно съдийство, което да позволи на двата отбора – Ботев и Добруджа – да покажат своите качества на терена.



Нека накрая победителят бъде определен единствено от футболните аргументи!



С уважение,



Ръководството на ПФК Ботев Пловдив"