С куп големи мачове се завръща Лига Европа

Вторият по сила европейски клубен турнир Лига Европа се завръща с мачовете от четвъртия кръг на основната фаза в четвъртък (6 ноември). Както обичайно, ще видим 18 двубоя, разделени по равно в два часови диапазона – в 19:45 и 22:00 часа българско време.

В ранните двубои впечатление правят най-вече сблъсъците Цървена звезда – Лил, Щурм Грац – Нотингам Форест, Ница – Фрайбург, Динамо Загреб – Селта Виго и Утрехт – Порто.

За българския зрител с интерес се очаква мачът между унгарския първенец Ференцварош и родния шампион Лудогорец от 22:00 часа. „Орлите“ имат да си връщат на този съперник, след като по-рано „зелено-белите“ отстраниха разградчани в квалификациите за Шампионска лига. Българският тим ще търси добър резултат в Будапеща, ако иска да запази шансовете си за класиране към елиминационната фаза на турнира.

По същото време капитанът на българския национален отбор Кирил Десподов и неговият ПАОК Солун имат домакинство на швейцарския Йънг Бойс, който победи Лудогорец в предишния кръг с 3:2.

Със сигурност не можем да подминем още няколко срещи, където в действие ще видим някои от фаворитите. Сред тях са Рейнджърс – Рома, Реал Бетис – Олимпик Лион, Щутгарт – Фейенорд, Астън Вила – Макаби Тел Авив, Болоня – Бран и Виктория Пилзен – Фенербахче.

Програма за мачовете от четвъртия кръг на основната фаза в Лига Европа (6 ноември):

От 19:45 часа:

Базел – ФКСБ

Мидтиланд – Селтик

Утрехт – Порто

Цървена звезда – Лил

Динамо Загреб – Селта Виго

Малмьо – Панатинайкос

Ница – Фрайбург

Ред Бул Залцбург – Го Ахед Ийгълс

Щурм Грац – Нотингам Форест

От 22:00 часа:

Астън Вила – Макаби Тел Авив

Болоня – Бран

ФЕРЕНЦВАРОШ – ЛУДОГОРЕЦ

ПАОК Солун – Йънг Бойс

Рейнджърс – Рома

Реал Бетис – Олимпик Лион

Брага – Генк

Щутгарт – Фейенорд

Виктория Пилзен - Фенербахче