С куп големи мачове се завръща Лига Европа

Вторият по сила европейски клубен турнир Лига Европа се завръща с мачовете от четвъртия кръг на основната фаза в четвъртък (6 ноември). Както обичайно, ще видим 18 двубоя, разделени по равно в два часови диапазона – в 19:45 и 22:00 часа българско време.
В ранните двубои впечатление правят най-вече сблъсъците Цървена звезда – Лил, Щурм Грац – Нотингам Форест, Ница – Фрайбург, Динамо Загреб – Селта Виго и Утрехт – Порто.
За българския зрител с интерес се очаква мачът между унгарския първенец Ференцварош и родния шампион Лудогорец от 22:00 часа. „Орлите“ имат да си връщат на този съперник, след като по-рано „зелено-белите“ отстраниха разградчани в квалификациите за Шампионска лига. Българският тим ще търси добър резултат в Будапеща, ако иска да запази шансовете си за класиране към елиминационната фаза на турнира.
По същото време капитанът на българския национален отбор Кирил Десподов и неговият ПАОК Солун имат домакинство на швейцарския Йънг Бойс, който победи Лудогорец в предишния кръг с 3:2.
Със сигурност не можем да подминем още няколко срещи, където в действие ще видим някои от фаворитите. Сред тях са Рейнджърс – Рома, Реал Бетис – Олимпик Лион, Щутгарт – Фейенорд, Астън Вила – Макаби Тел Авив, Болоня – Бран и Виктория Пилзен – Фенербахче.
Програма за мачовете от четвъртия кръг на основната фаза в Лига Европа (6 ноември):
От 19:45 часа:
Базел – ФКСБ
Мидтиланд – Селтик
Утрехт – Порто
Цървена звезда – Лил
Динамо Загреб – Селта Виго
Малмьо – Панатинайкос
Ница – Фрайбург
Ред Бул Залцбург – Го Ахед Ийгълс
Щурм Грац – Нотингам Форест
От 22:00 часа:
Астън Вила – Макаби Тел Авив
Болоня – Бран
ФЕРЕНЦВАРОШ – ЛУДОГОРЕЦ
ПАОК Солун – Йънг Бойс
Рейнджърс – Рома
Реал Бетис – Олимпик Лион
Брага – Генк
Щутгарт – Фейенорд
Виктория Пилзен - Фенербахче
