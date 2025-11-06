Новини
Спорт »
Световен футбол »
С куп големи мачове се завръща Лига Европа

С куп големи мачове се завръща Лига Европа

6 Ноември, 2025 10:59 568 0

  • лига европа-
  • футбол-
  • мачове

Както обичайно, ще видим 18 двубоя, разделени по равно в два часови диапазона – в 19:45 и 22:00 часа българско време

С куп големи мачове се завръща Лига Европа - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Вторият по сила европейски клубен турнир Лига Европа се завръща с мачовете от четвъртия кръг на основната фаза в четвъртък (6 ноември). Както обичайно, ще видим 18 двубоя, разделени по равно в два часови диапазона – в 19:45 и 22:00 часа българско време.

В ранните двубои впечатление правят най-вече сблъсъците Цървена звезда – Лил, Щурм Грац – Нотингам Форест, Ница – Фрайбург, Динамо Загреб – Селта Виго и Утрехт – Порто.

За българския зрител с интерес се очаква мачът между унгарския първенец Ференцварош и родния шампион Лудогорец от 22:00 часа. „Орлите“ имат да си връщат на този съперник, след като по-рано „зелено-белите“ отстраниха разградчани в квалификациите за Шампионска лига. Българският тим ще търси добър резултат в Будапеща, ако иска да запази шансовете си за класиране към елиминационната фаза на турнира.

По същото време капитанът на българския национален отбор Кирил Десподов и неговият ПАОК Солун имат домакинство на швейцарския Йънг Бойс, който победи Лудогорец в предишния кръг с 3:2.

Със сигурност не можем да подминем още няколко срещи, където в действие ще видим някои от фаворитите. Сред тях са Рейнджърс – Рома, Реал Бетис – Олимпик Лион, Щутгарт – Фейенорд, Астън Вила – Макаби Тел Авив, Болоня – Бран и Виктория Пилзен – Фенербахче.

Програма за мачовете от четвъртия кръг на основната фаза в Лига Европа (6 ноември):

От 19:45 часа:

Базел – ФКСБ

Мидтиланд – Селтик

Утрехт – Порто

Цървена звезда – Лил

Динамо Загреб – Селта Виго

Малмьо – Панатинайкос

Ница – Фрайбург

Ред Бул Залцбург – Го Ахед Ийгълс

Щурм Грац – Нотингам Форест

От 22:00 часа:

Астън Вила – Макаби Тел Авив

Болоня – Бран

ФЕРЕНЦВАРОШ – ЛУДОГОРЕЦ

ПАОК Солун – Йънг Бойс

Рейнджърс – Рома

Реал Бетис – Олимпик Лион

Брага – Генк

Щутгарт – Фейенорд

Виктория Пилзен - Фенербахче


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ