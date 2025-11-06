Новини
Кристиано Роналдо с признание за Джорджина Родригес

6 Ноември, 2025 13:18 749 1

Звездата на световния футбол развълнува феновете през август, когато обявиха годежа със своята приятелка, след около 9 години заедно

Кристиано Роналдо с признание за Джорджина Родригес - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Националът на Португалия Кристиано Роналдо разкри, че две от децата му са го вдъхновили да предложи брак на Джорджина Родригес по „не толкова романтичен“ и спонтанен начин.

Звездата на световния футбол развълнува феновете през август, когато обявиха годежа със своята приятелка, след около 9 години заедно.

Джорджина с радост сподели новината в Instagram със снимка на бляскавия си годежен пръстен.

Роналдо, който признава, че не е „романтичен човек“, разкри, че не е планирал да предложи брак на „жената на живота си“ в нощта, когато са се сгодили, но е почувствал, че е „правилният момент“.

„Беше около един часа през нощта. Дъщерите ми спяха в леглата“, разказа 40-годишният футболист пред Пиърс Морган в първа част от интервю.

„Един от приятелите ми ми даде пръстена, за да предложа на Джио (Джорджина), и докато ѝ давах пръстена, двете ми деца влязоха и казаха: „Татко, ще дадеш пръстена на мама и ще я попиташ дали ще се омъжи за теб.“ „Казах си: „Уау, това е точният момент да кажа да.“ Беше моментът. Знаех, че един ден ще го направя, но не бях планирал да го направя тогава“, сподели Роналдо.

„Тъй като дъщерите ми казаха това и приятелите ми снимаха, това беше, което исках, и предложих пръстена. Не коленичих) защото не бях подготвен, но беше красив момент. Произнесох реч. Беше просто, аз не съм много романтичен човек. Е, романтичен съм, но не съм много романтичен, не от типа, който носи цветя всяка седмица вкъщи. Но аз съм романтичен по свой начин. Беше красиво и знаех, че тя е жената на живота ми, така че го направих и се надявам, че съм го направил добре.“

Запитан кога планират да се оженят, Роналдо се пошегува: „Още не. Планираме да го направим след Световното първенство с трофея. Но тя не е човек, който харесва големи партита. Тя не ги харесва. Харесва си личните неща. Така че ще уважа тези решения“, каза още Роналдо.


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
  • 1 ИСТИНАТА

    1 2 Отговор
    Големите спортисти са и големи човеци!

    13:31 06.11.2025

