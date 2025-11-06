Новини
БФС с позиция за футболното хулиганство

6 Ноември, 2025 12:47 488 1

Българският футболен съюз приветства решението Законопроектът за противодействие на футболното хулиганство да бъде внесен за разглеждане на първо четене в Народното събрание

Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Българският футболен съюз приветства решението Законопроектът за противодействие на футболното хулиганство да бъде внесен за разглеждане на първо четене в Народното събрание.

Ето какво пише в сайта на футболната ни централа:

"Българският футболен съюз приветства решението Законопроектът за противодействие на футболното хулиганство да бъде внесен за разглеждане на първо четене в Народното събрание. Това е дългоочаквана и изключително необходима стъпка към гарантиране сигурността на всички, които обичат футбола и спорта като цяло.

Категорично заявяваме, че БФС подкрепя приемането на този закон. Вярваме, че той е ключът към по-високо ниво на организация, превенция и контрол върху инцидентите около футболните и спортни срещи. От години настояваме за по-ясни, ефективни и приложими правила и санкции, които да дадат реални инструменти на институциите и организаторите на спортни събития.

В тази връзка приветстваме включването на Българския футболен съюз в процеса по финализиране на текста между първо и второ четене. Това ще ни позволи да допринесем с експертиза и да гарантираме, че мерките в закона са работещи и съобразени с европейските практики. БФС ще бъде активен партньор на държавните институции в този процес – с обща цел: футболът в България да бъде безопасен, привлекателен и достъпен за всички.

Убедени сме, че с общи усилия може да бъде постигната устойчиво работеща среда, която да върне семействата по трибуните и да даде възможност на българския футбол да се развива в сигурна и позитивна атмосфера.

Българският футболен съюз ще продължи да работи активно и конструктивно с всички институции, за да се гарантира, че новата законова рамка ще осигури така желаната от всички ни сигурност в рамките на спортните събития".


  • 1 Някой

    2 0 Отговор
    Да слагат камери срещу публиката. Да следят и знаят кой какви ги върши и персонални наказания. Като ако е леко провинение да ги прибират след срещата. Така се правило на стадиона на Дортмунд. После по наказателният ред. Отделно забрана за стъпване на мачове с години. Като се проследява при влизане - може да затутка, а по паспорт не е ясна сигурността. За начало при изловен извършител, глобите да ги плаща той и да се отменя наказание от на клуба. Вината е индивидуална по НК.

    13:19 06.11.2025

