Фиорентина вече има нов треньор

Паоло Ваноли ще поеме Фиорентина, разкри трансферния експерт Фабрицио Романо. 53-годишният специалист ще замени на треньорския пост Стефано Пиоли, който бе уволнен преди няколко дни.
За последно Ваноли беше начело на Торино - от юли 2024 г. до юни 2025 г. В кариерата си е водил още Венеция и Спартак Москва, както и юношеските национални отбори на Италия в няколко възрасти.
В момента Фиорентина заема 20-то място в класирането на Серия А с едва четири точки от 10 мача.
🚨⚜️ Fiorentina have reached an agreement with Paolo Vanoli to become the new head coach.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 5, 2025
Deal in place after Stefano Pioli got fired earlier this week. 💜🔜 pic.twitter.com/8rMYzKiKzj
