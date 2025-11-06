Новини
Спорт »
Световен футбол »
Фиорентина вече има нов треньор

Фиорентина вече има нов треньор

6 Ноември, 2025 11:26 483 0

  • паоло ваноли-
  • фиорентина-
  • футбол

За последно Ваноли беше начело на Торино - от юли 2024 г. до юни 2025 г.

Фиорентина вече има нов треньор - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Паоло Ваноли ще поеме Фиорентина, разкри трансферния експерт Фабрицио Романо. 53-годишният специалист ще замени на треньорския пост Стефано Пиоли, който бе уволнен преди няколко дни.

За последно Ваноли беше начело на Торино - от юли 2024 г. до юни 2025 г. В кариерата си е водил още Венеция и Спартак Москва, както и юношеските национални отбори на Италия в няколко възрасти.

В момента Фиорентина заема 20-то място в класирането на Серия А с едва четири точки от 10 мача.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ