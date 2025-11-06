Хари Кейн разкри забавни моменти, свързани с използването на телефона му от дъщеря му

Звездата на Байерн Мюнхен Хари Кейн повдигна завесата и разкри забавни моменти, свързани с използването на телефона му от дъщеря му Вивиен.

Нападателят, който се присъедини към Байерн Мюнхен през 2023 година, първоначално е живял в хотел през първите шест месеца, изпитвайки трудности поради раздялата със семейството си.

От началото на 2024 година обаче семейството се е установи в Германия, след като напуснаха Лондон.

В сесия със забавни въпроси и отговори в Инстаграм за последната снимка в телефона си, той отговори: „Всъщност, аз се опитвам да си взема телефона от дъщеря ми, Вивиен. Тя взима телефона ми и обича да прави снимки. Това съм аз, опитвайки се да си го взема обратно.“

Той разкри също, че последно е говорил по телефона със съпругата си Кейт, обсъждайки „обичайни семейни въпроси“.

Относно снимката на заключения си екран, Кейн обясни, че тя често се променя заради децата, но в момента показва емотикони, „сърдит човек“ (него самия), сърца и котка, която дъщеря му обожава.

Кейн вече е споделял за предизвикателствата да бъде далеч от съпругата и децата си, включително сина си Хенри, роден през месеца на трансфера му.

Въпреки това, след събирането им, той отбеляза пред „Гардиън“: „Сега те са на училище и ходиха на ски през последните няколко уикенда. Срещнахме няколко родители от училището и се сприятелихме със съпругите и децата на съотборници. Бавно, но сигурно започваме да се чувства като у дома си.“