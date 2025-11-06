Ламин Ямал: Всичко беше лъжа!

Младата звезда на Барселона Ламин Ямал говори за здравословното си състояние след равенството 3:3 на неговия отбор в гостуването на Брюж от 4-ия кръг в основната схема на Шампионската лига.
“Много се говореше за контузията ми в слабините и колко съм тъжен. Всичко беше лъжа. Просто се опитвах да се върна към тренировките и да играя на моето ниво – така се чувствам най-добре и се наслаждавам”, коментира Ямал.
Според спекулациите в медиите Ямал се твърдеше, че играчът на каталунците е страдал от травма в областта на Слабините.
Играчът обаче показа особена функционалност при визитата на Брюж и бе замесен в две от трите попадения на “блаугранас”.
Така той вече има на сметката си участия в 10 мача на тима си този сезон, в които отбеляза 5 гола и направи 5 асистенции.
