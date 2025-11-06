Новини
Ламин Ямал: Всичко беше лъжа!

Ламин Ямал: Всичко беше лъжа!

6 Ноември, 2025 07:00

Много се говореше за контузията ми в слабините и колко съм тъжен.

Ламин Ямал: Всичко беше лъжа! - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев

Младата звезда на Барселона Ламин Ямал говори за здравословното си състояние след равенството 3:3 на неговия отбор в гостуването на Брюж от 4-ия кръг в основната схема на Шампионската лига.

“Много се говореше за контузията ми в слабините и колко съм тъжен. Всичко беше лъжа. Просто се опитвах да се върна към тренировките и да играя на моето ниво – така се чувствам най-добре и се наслаждавам”, коментира Ямал.

Според спекулациите в медиите Ямал се твърдеше, че играчът на каталунците е страдал от травма в областта на Слабините.

Играчът обаче показа особена функционалност при визитата на Брюж и бе замесен в две от трите попадения на “блаугранас”.

Така той вече има на сметката си участия в 10 мача на тима си този сезон, в които отбеляза 5 гола и направи 5 асистенции.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Истината

    10 1 Отговор
    Чупели, който има повече мЪ нг Али в отбора.

    07:05 06.11.2025

  • 2 щом казвате но

    7 1 Отговор
    не мисля че беше на ниво във вчерашния мач

    Коментиран от #5

    07:18 06.11.2025

  • 3 ХУБАВА РАБОТА

    8 0 Отговор
    Ама циганска.

    07:35 06.11.2025

  • 4 толериран отбор

    6 1 Отговор
    Тоя да се благодари на английския съдия, че ги подпря солидно, като отмени напълно редовен гол на белгийците в 93-та минута.Барса е един толериран отбор, поради това предизвиква отвращение у честния зрител.

    07:42 06.11.2025

  • 5 слабо!

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "щом казвате но":

    Слаб футболист, медиите и съдиите го правят уж "голям" футболист.

    07:43 06.11.2025

  • 6 Съдийска голяма помощ

    2 0 Отговор
    Барселона е съдийски отбор, вчера Брюж ги надигра категорично. Съдията от Англия отмени дузпа за белгийците и не зачете напълно чист гол за Брюж.

    07:55 06.11.2025

