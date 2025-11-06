Новини
Ханзи Флик: Не е нужно да променяме стила си на игра - ние сме Барселона

6 Ноември, 2025 08:00 712 2

Можем да променим някои неща, но също така трябва да се придържаме към нашата философия.

Ханзи Флик: Не е нужно да променяме стила си на игра - ние сме Барселона - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Ханзи Флик говори след драматичното равенство 3:3 на водения от него отбор на Барселона срещу тима на Брюж в срещата от 4-ия кръг в основната схема на Шампионската лига.

“Мачът не беше лесен. Създадохме положения, но противникът ни се защитаваше добре и беше агресивен. Не натискахме и загубихме много двубои, особено в халфовата линия.

Не е лесно за защитната линия да се защитава по този начин. Трябва да работим върху това и да анализираме всичко. Трябва да играем по-интензивно, когато нямаме топката, и да сме нащрек, когато противникът създава възможности с едно или две докосвания. Трябва да се защитаваме не само със защитната линия, но и с полузащитниците. Трябва да се подобрим в тази област.

Можем да променим някои неща, но също така трябва да се придържаме към нашата философия. Не е нужно да променяме стила си на игра - ние сме Барселона. Не става въпрос за философия, можем да се справим по-добре. Когато липсва интензивност, няма шанс. Отборите от Шампионската лига бързо предприемат контраатаки, а Брюж бяха много добри в това - ние уважаваме това. Равенство 3:3 не е добър резултат, но успяхме да се върнем”, коментира Флик след края на двубоя.


  • 1 Ицо бакалина

    0 1 Отговор
    Щом съдиите помагат, защо да променят играта?

    08:48 06.11.2025

  • 2 Някой

    0 0 Отговор
    Не се вижда явно нарушение за отмяна на гола на Брюж. Вратарят се затутка и нападател чукна топката към вратата през краката му. Заобиколи го и довкара. Вратарят нямаше никакъв шанс да стигне до топката пръв. Очевидно и пъти по-бавен като движение.

    09:02 06.11.2025

