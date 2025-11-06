Весела Лечева се подписа на стената на олимпийците в МОК

Председателят на БОК и член на комисията по „Обществени въпроси и корпоративни комуникации“ на МОК Весела Лечева се подписа на стената на олимпийците в централата в Лозана. Лечева бе поканена да го направи в новото си качество на председател на Българския олимпийски комитет. Преди това тя участва в дискусиите, организирани от Международния олимпийски комитет за членовете на комисии, които ще поставят началото на новата програма за управление под ръководството на Кърсти Ковънтри - „Готови за бъдещето“. Лечева се обяви за по-голяма видимост на треньорите, баланс между нови и традиционни спортове в програмата на Олимпийските игри.
По време на посещението си в Лозана председателят на БОК проведе разговор и с Андреа Монти, директор по комуникациите на Олимпийските игри Милано-Кортина. Преди да поеме този пост, Монти е главен редактор на „Гадзета дело спорт“.
До Игрите, които ще бъдат открити на прочутия стадион „Сан Сиро“ в Милано, остават по-малко от 100 дни. Преди четири години Олимпийските игри в Пекин бяха все още затворени за публика заради пандемията от Covid-19. Италия пък бе европейската страна, която пострада най-тежко от вируса.
„Основните притеснения на домакините са свързани с това, че Олимпийските игри ще се проведат между Милано и три планински клъстера, които от своя страна са на по пет часа път с кола - Кортина д'Ампецо, Ливиньо и Вал ди Фиеме. Антерселва, където е основната българска група заради стартовете в биатлона, пък е малък планински център. Отсега е ясно, че проблемът с транспорта и придвижването ще е най-сериозен. И въпреки, че Италия има опит със Зимните игри в Торино преди 20 години, то не може да се прави сравнение, защото тогава обектите бяха събрани почти на едно място“, каза Лечева.
1 Крадлива мафиотка
Коментиран от #2, #3
16:46 06.11.2025
2 Хасковски каунь
До коментар #1 от "Крадлива мафиотка":Абе ти да не си Шопарко?
16:50 06.11.2025
3 бай Митко
До коментар #1 от "Крадлива мафиотка":От коментара Ви става ясно, че борбата да си по-по-най тъпак в Бг-то продължава, но и конкуренцията е убийствено жестока!
Чест и уважение към председателката на БОК Весела Лечева - една достойна българка!
17:04 06.11.2025