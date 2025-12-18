Новини
Спорт »
Бойни спортове »
Весела Лечева поднесе съболезнования за кончината на Боян Радев: "Яркият му образ остава в паметта на поколения българи"

18 Декември, 2025 09:43 635 2

Боян Радев е двукратен олимпийски шампион по борба

Весела Лечева поднесе съболезнования за кончината на Боян Радев: "Яркият му образ остава в паметта на поколения българи" - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Председателят на БОК Весела Лечева поднесе съболезнования за кончината на Боян Радев.

„Днес се разделяме с легендата на българската борба Боян Радев. Той е един от най-великите спортисти в олимпийската ни история, пример за поколения състезатели и треньори.

Боян Радев е двукратен олимпийски шампион по борба, член на Залата на славата на световната борба, носител на най-високото държавно отличие – орден „Стара планина“.

Неговият принос за развитието на спорта в България надхвърля титлите и медалите, а яркият му образ остава в паметта на поколения българи.

Поклон пред светлата му памет“, пише в съболезнователния адрес Лечева.


  • 1 Голям Мъж, Голям Човек,

    5 0 Отговор
    Велик Българин!
    Амин

    09:45 18.12.2025

  • 2 шапки долу !

    3 0 Отговор
    Сбогом Бате !

    09:56 18.12.2025

