Весела Лечева поднесе съболезнования за кончината на Боян Радев: "Яркият му образ остава в паметта на поколения българи"

Председателят на БОК Весела Лечева поднесе съболезнования за кончината на Боян Радев.

„Днес се разделяме с легендата на българската борба Боян Радев. Той е един от най-великите спортисти в олимпийската ни история, пример за поколения състезатели и треньори.

Боян Радев е двукратен олимпийски шампион по борба, член на Залата на славата на световната борба, носител на най-високото държавно отличие – орден „Стара планина“.

Неговият принос за развитието на спорта в България надхвърля титлите и медалите, а яркият му образ остава в паметта на поколения българи.

Поклон пред светлата му памет“, пише в съболезнователния адрес Лечева.