Спортът по ТВ в петък (7 ноември)

08.00 Снукър: Международен шампионат - Евроспорт 1
09.00 Голф: турнир в Абу Даби - МАХ Спорт 1
13.30 Снукър: Международен шампионат, първи кръг - Евроспорт 1
13.55 БМХ Световен шампионат: фрийстайл флатланд, жени - Евроспорт 2
15.00 Футбол: Спартак Варна – Септември Сф - Диема спорт
16.30 Тенис: турнир в Мец - МАХ Спорт 1
16.30 Формула 1: първа тренировка за Гран при на Бразилия - Диема спорт 3
17.00 Тенис: турнир в Атина - МАХ Спорт 2
17.30 Футбол: Ботев (Пд) – Добруджа - Диема спорт
18.00 Волейбол: Тренто – Перуджа - МАХ Спорт 3
18.55 БМХ Световен шампионат: фрийстайл флатланд, мъже - Евроспорт 1
19.30 Футбол: Динамо – Нюрнберг - Диема спорт 2
19.30 Футбол: Гройтер Фюрт – Пройсен Мюнстер - Нова спорт
19.30 Волейбол: Пирин – Нефтохимик - МАХ Спорт 2
20.30 Волейбол: Лубе – Верона - МАХ Спорт 3
20.30 Формула 1: квалификация за спринт за Гран при на Бразилия - Диема спорт 3
21.15 Баскетбол: Олимпиакос – Партизан - МАХ Спорт 1
21.30 Футбол: Вердер – Волфсбург - Диема спорт
21.30 Баскетбол: Барселона – Реал - МАХ Спорт 2
21.45 Футбол: ФК Париж – Рен - Диема спорт 3
22.00 Футбол: Елче – Реал Сосиедад - МАХ Спорт 4
22.00 Футбол: Уотфорд – Бристъл Сити - Диема спорт 2
22.00 Голф: PGA тур, Лос Кабос Чемпиъншип - Евроспорт 2
