Спортът по ТВ в петък (7 ноември)

7 Ноември, 2025 07:42 576 0

Ето какво може да гледате по телевизията днес

Спортът по ТВ в петък (7 ноември) - 1
Снимка: shutterstock.com
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

08.00 Снукър: Международен шампионат - Евроспорт 1

09.00 Голф: турнир в Абу Даби - МАХ Спорт 1

13.30 Снукър: Международен шампионат, първи кръг - Евроспорт 1

13.55 БМХ Световен шампионат: фрийстайл флатланд, жени - Евроспорт 2

15.00 Футбол: Спартак Варна – Септември Сф - Диема спорт

16.30 Тенис: турнир в Мец - МАХ Спорт 1

16.30 Формула 1: първа тренировка за Гран при на Бразилия - Диема спорт 3

17.00 Тенис: турнир в Атина - МАХ Спорт 2

17.30 Футбол: Ботев (Пд) – Добруджа - Диема спорт

18.00 Волейбол: Тренто – Перуджа - МАХ Спорт 3

18.55 БМХ Световен шампионат: фрийстайл флатланд, мъже - Евроспорт 1

19.30 Футбол: Динамо – Нюрнберг - Диема спорт 2

19.30 Футбол: Гройтер Фюрт – Пройсен Мюнстер - Нова спорт

19.30 Волейбол: Пирин – Нефтохимик - МАХ Спорт 2

20.30 Волейбол: Лубе – Верона - МАХ Спорт 3

20.30 Формула 1: квалификация за спринт за Гран при на Бразилия - Диема спорт 3

21.15 Баскетбол: Олимпиакос – Партизан - МАХ Спорт 1

21.30 Футбол: Вердер – Волфсбург - Диема спорт

21.30 Баскетбол: Барселона – Реал - МАХ Спорт 2

21.45 Футбол: ФК Париж – Рен - Диема спорт 3

22.00 Футбол: Елче – Реал Сосиедад - МАХ Спорт 4

22.00 Футбол: Уотфорд – Бристъл Сити - Диема спорт 2

22.00 Голф: PGA тур, Лос Кабос Чемпиъншип - Евроспорт 2


