Селекционерът на Испания: Отговорност на всички нас е да подкрепяме Ямал

Селекционерът на Испания Луис де ла Фуенте коментира последния си списък с футболисти за 2025 г. Той повика 26 играчи за предстоящите двубои срещу Грузия (събота, 15-и, в Тбилиси) и Турция (три дни по-късно на „Ла Картуха“). Голямата новина е завръщането на Пабло Форналс, който стана европейски шампион до 21 години под ръководството на Де ла Фуенте през 2019 г., но не беше викан в мъжкия отбор от ноември 2021 г.

Сметките за Испания са прости: победа в Тбилиси на практика гарантира класирането, тъй като отборът има голова разлика от плюс дванадесет спрямо Турция, а това е първият критерий при равенство в точките. Ако не успее да спечели срещу Грузия, Испания не трябва да губи от Турция в Севиля.

Както се очакваше, първите въпроси на пресконференцията на селекционера бяха свързани с Ламин Ямал. „Като гледах мача онзи ден (срещу Брюж - б.р.), Ламин е в състояние да играе. Предстоят ни два изключително важни мача и трябва да разчитаме на най-добрите”, отговори Де ла Фуенте.

“Гордея се, че водя един прекрасен национален отбор - продължи наставникът. - Гордея се със стъпките, които правим, и съм много обнадежден за бъдещите цели. Не мислим за рекорди, които можем да подобрим. Фокусираме се върху това да спечелим тези два двубоя, които ни остават.”

Той говори и за скандала между Даниел Карвахал и Ямал от Ел Класико: “С тях двамата си говорим за много неща. Имаме голям късмет. Много е лесно да се работи с тях. Запазил съм си спомена как Ламин прегръща Дани при гола срещу Хърватия. Каквото се случва в клубовете им... Нямаме никакви проблеми. Тук такова нещо не съществува. Поддържам същото, което казах за Ламин преди година. Трябва да го подкрепяме в неговото развитие. Както от клуба, така и тук. Всички ние, които имаме връзка с него. Това е отговорност на всички. Вие сте тези, които ще го „захапете“. Знаем как стоят нещата.”

“За щастие, ние сме на противоположния полюс на това, което се случва с Италия в момента. Нека се насладим на изключителния период, в който се намираме. Не знам какви са критериите за избор на играчи за FIFA The Best. Същото важи и за „Златната топка“. Вероятно бих номинирал и други футболисти, освен Педри или Ламин. Мисля, че и те го заслужават. За кого ще гласувам? Ще разберете.

При всякакви обстоятелства, каквото и да се случи в Грузия, ще излезем със състав, който да се бори за успеха. Искаме да останем начело в световната ранглиста.

Радвам се за Пабло Форналс, защото го смятам за „един от моите“. Той е много обичан играч. Заслужи си го. Върши изключителна работа в Бетис.

Алваро Мората не е повикан, но продължава да бъде също толкова важен за нас. Той е играч с бъдеще. Искахме да видим и други футболисти. Нищо не се е случило с него. Той познава обстановката и разбира ситуацията. Не се притеснявам за централния нападател. Много съм доволен. Имаме играчи с различни характеристики. Не сме отбор, който зависи от головете на човека на въпросната позиция. Имаме много играчи, които ни дават различни неща.

За мен е фантастично това, което Маркос Йоренте прави или който и да е друг играч. Най-важното е здравето. Аз правя други неща, за да се грижа за себе си.

С Ханзи Флик не сме говорили отново. Но ще го направим, всичко е ясно”, завърши Де ла Фуенте.