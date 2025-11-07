Треньорът на Байерн Мюнхен: Не се фокусирам върху рекорди, предпочитам да спечеля финал

Треньорът на Байерн Мюнхен Венсан Компани не се интересува от рекордите, които неговият отбор чупи през този сезон. В събота баварците гостуват на Унион, а ако тимът спечели, то Компани ще изравни десетте поредни победи в Бундеслигата на Пеп Гуардиола като треньор на Байерн.

„Ще видим кой ще играе утре. Въпросът, който винаги задавате, е: „Кога играчите ще си почиват?“ И когато си почиват, въпросът е: „Защо си почиват?“ – Ние винаги гледаме сигналите, които играчите изпращат, но ако те са добри, ако играчите са се възстановили добре, са в добра форма и готови за следващата среща, тогава ще продължим така. Така че ще изчакаме и ще видим утре", започна Компани.

"Само Рафа Герейро имаше оплаквания след мача с Леверкузен, затова решихме да го запазим утре. Това е просто предпазна мярка", добави той.

Компани и коментира възможността да изравни рекорда на Пеп Гуардиола при десета поредна шампионатна победа в събота. "Не се фокусирам върху рекорди, предпочитам да спечеля финал, отколкото да счупя рекорд. Но спечелихме много мачове и става въпрос за менталното отношение: да спечелиш 16 пъти подред трябва да ти даде увереност".

"Многократно съм казвал, че Пеп изигра много важна роля в кариерата ми като играч и в развитието ми като треньор. Не сме говорили много, откакто започна лятото. Той е наистина зает, опитвайки се да се върне на върха на Премиър лийг. Но сме в редовен контакт, така че на някое време ще говорим отново. Очевидно все още следя Манчестър Сити и искам те да спечелят лигата и да са успешни", добави той.

Силата на Унион като домакини са толкова очевидна. Те са компактен тим, всичките им играчи са силни в единоборствата и в тичането, имат голм опит, защитават се супер при центриранията и веднага те поставят под напрежение, когато владееш топката. Подобни са на Кьолн, защото имат сходни колективни силни страни - много са смели и компактни. Също така нападателите им бележат много голове. Имат и голяма самоувереност, а предвид ремито им срещу нас миналия сезон, те ще са напълно мотивирани. Това ще бъде вълнуващо предизвикателство като мача ни с Пари Сен Жермен. Така че трябва да се подготвим психически за това", каза Компани.