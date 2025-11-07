Луис Енрике иска в ПСЖ защитник на Барселона

Френският Пари Сен Жермен проучва потенциален трансфер на защитника на Барселона Ерик Гарсия, тъй като наставникът на парижани Луис Енрике има желание да работи отново с бившия испански национал.

24-годишният централен бранител се представя отлично под ръководството на Ханзи Флик при каталунците този сезон, а нарастващият списък с контузени футболисти на Пари Сен Жермен ускори търсенето на универсално попълнение в защитата от страна на клуба.

Енрике настоява да се събере отново с Гарсия, когото тренира по време на престоя си в националния отбор на Испания, тъй като цени високо самообладанието и тактическата грамотност на футболиста, твърди френският вестник L'Equipe и добавя, че френският шампион вече проучва потенциална сделка по привличането на 24-годишния защитник през януарския трансферен прозорец.

🚨| BREAKING; PSG wants Eric García (24) and is working to get him on a free transfer next summer. The club might be tempted to even open talks with Barça this January for a small fee — IF a deal continues to progress well between both parties. @Tanziloic 🥇🇪🇸 pic.twitter.com/iOrR4TCVM4 — PSG Report (@PSG_Report) November 5, 2025

От началото на настоящия сезон Ерик Гарсия постепенно си върна предпочитаната роля на централен защитник, формирайки успешно партньорство с Пау Кубарси.

Гарсия натрупа 15 мача и над 1100 игрови минути - повече от всеки друг полеви футболист в отбора. Това постоянство събуди интереса на различни клубове от европейския елит, като освен Пари Сен Жермен, италианските Милан и Наполи също следят ситуацията около него.