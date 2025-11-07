Новини
Бахрейн с ново предложение към Карлос Насар

7 Ноември, 2025 09:46 1 333 18

  • карлос насар-
  • бахрейн-
  • вдигане на тежести-
  • трансфер-
  • българия-
  • национален отбор-
  • спортни новини-
  • николай жейнов-
  • азиатски младежки игри-
  • спортен мениджър

Интерес към щангиста има и от Саудитска Арабия и Катар

Бахрейн с ново предложение към Карлос Насар - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Световният шампион във вдигането на тежести Карлос Насар за пореден път доказа своята вярност към родината, след като отхвърли трета последователна оферта да се състезава под флага на Бахрейн. През изминалата седмица младият рекордьор бе специален гост на Азиатските младежки игри в Бахрейн, където местните спортни ръководители не скриха желанието си да го привлекат в националния си отбор.

Интерес към Насар проявяват не само от Бахрейн – спортният мениджър Николай Жейнов, който придружаваше тежкоатлета по време на визитата, разкри, че подобни предложения са отправени и от Саудитска Арабия и Катар. Очевидно, талантът на българина не остава незабелязан на международната сцена.

По време на престоя си в Бахрейн, Карлос Насар е преминал през медицински изследвания, но според Жейнов причината е свързана с травма в рамото, а не с евентуален трансфер. Въпреки това, слуховете за смяна на гражданството не стихват.

Източници на NOVA уточняват, че до момента не са водени официални разговори между Бахрейн и Българската федерация по вдигане на тежести. Родната централа не възнамерява да даде съгласие за трансфер на своята звезда, което означава, че дори при желание за смяна на националния отбор, Насар би трябвало да изтърпи определен период на наказание, преди да получи право да се състезава за друга държава.


Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 6 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 стефкъ кустъдинувъ

    10 1 Отговор
    майка съм на разрухата

    09:47 07.11.2025

  • 2 честен ционист

    10 9 Отговор
    Всичко читаво се евакуирва от държавата Боко.

    Коментиран от #4

    09:49 07.11.2025

  • 3 Щом е така

    15 1 Отговор
    Да отиде при немците, да видим нашите как ще се осмелят да му наложат наказание. Тоя не е добре в главата. Един живот има, нека черпи от него с две ръце, тук само мръсотия ще му правят.

    09:50 07.11.2025

  • 4 Тук ще си останеш

    8 3 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    Щото не си читав. Единствения ти талант е да плюеш. Давай еврейско куче от руски произход.

    09:51 07.11.2025

  • 5 Нацюга

    5 8 Отговор
    моля се на бога да приеме защото ми писна от тоя мгал

    09:52 07.11.2025

  • 6 Ойе

    2 0 Отговор
    Брей мноо пара дават за тоя.
    Че го праят ли да избяга кат джобният херколес едно време у турция срещу 50100 млн. Гусин патриотите?

    Коментиран от #7

    09:53 07.11.2025

  • 7 честен ционист

    6 5 Отговор

    До коментар #6 от "Ойе":

    И защо да не забегне за Бахрейн? Карлос е наполовина палестинец.

    09:55 07.11.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Ааааа

    0 0 Отговор
    Ааа добре

    09:57 07.11.2025

  • 11 Добре ама…

    1 0 Отговор
    Акъл няма,остане ли тук, тигарчето от Банакята ще го наклати с двеста……
    Ама то хората са казали,щанга дай ми сила,акъла ми вземи.

    09:59 07.11.2025

  • 12 Иван

    7 0 Отговор
    И като го спрат ще си смени гражданството и ние ще останем с един достоен българин по малко това е ефекта от калпавото управление.

    10:04 07.11.2025

  • 13 ООрана държава

    1 2 Отговор
    В червен бряг само депесари

    10:05 07.11.2025

  • 14 В БГ - заден двор на ЕС

    4 1 Отговор
    само ще си скъса нервите и всеки ще гледа да го щави ( всички структури са корумпирани ) . Хей младеж , докато си млад и СИЛЕН - върви по света и си оправи живота за 4-5 години и кариерата ти приключва , че после ще съжаляваш ако не го направиш СЕГА ! Като гледаш РОДООТСТЪПНИЦИТЕ , дето ни управляват и незаконните правителства които работят против народа и ни прецакват с влизане в ЕС в най неподходящия момент без РЕФЕРЕНДУМ и т.н. , мислиш ли , че тук ще си щаслив ?

    10:07 07.11.2025

  • 15 Стара чанта

    3 1 Отговор
    Момче, поздравления за успехите, които постигаш - с многото работа , лишения и стремежи - които имаш ! НО - бягай далеч от тази територия, гради си бъдещето на друго място - при други хора, с друго мислене и манталитет ! Това блато няма да ти даде нищо, освен снимките, които някои типове си правят с теб, със завистта и отричането на всичко - при първа възможност... Не пропилявай живота си с илюзорни патриотични забежки. Просто отпиши някои илюзии, които ти и хората около теб храните относно държавата, наричаща се България, и хората , населяващи я !

    10:09 07.11.2025

  • 16 Реалист

    3 0 Отговор
    Бегай мойто момче направи некой лев у чужбина че нема признание у българията.

    10:27 07.11.2025

  • 17 Новак

    3 0 Отговор
    Момче, не се чуди, отивай! Успехите ти ги "крадат" ш.бa.и политици, за да си лъскат имиджа. Останалите те разбираме.

    10:29 07.11.2025

  • 18 Някой

    1 0 Отговор
    Да приема предложението на Бахрейн и да се спасява от тъжната родна действителност.
    Срам за нашата федерация, а от там и за нас като "народ" (в кавички, защото не сме народ, а сбирщина от всякакви простаци).

    10:38 07.11.2025

