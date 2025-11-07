Бахрейн с ново предложение към Карлос Насар

Световният шампион във вдигането на тежести Карлос Насар за пореден път доказа своята вярност към родината, след като отхвърли трета последователна оферта да се състезава под флага на Бахрейн. През изминалата седмица младият рекордьор бе специален гост на Азиатските младежки игри в Бахрейн, където местните спортни ръководители не скриха желанието си да го привлекат в националния си отбор.

Интерес към Насар проявяват не само от Бахрейн – спортният мениджър Николай Жейнов, който придружаваше тежкоатлета по време на визитата, разкри, че подобни предложения са отправени и от Саудитска Арабия и Катар. Очевидно, талантът на българина не остава незабелязан на международната сцена.

По време на престоя си в Бахрейн, Карлос Насар е преминал през медицински изследвания, но според Жейнов причината е свързана с травма в рамото, а не с евентуален трансфер. Въпреки това, слуховете за смяна на гражданството не стихват.

Източници на NOVA уточняват, че до момента не са водени официални разговори между Бахрейн и Българската федерация по вдигане на тежести. Родната централа не възнамерява да даде съгласие за трансфер на своята звезда, което означава, че дори при желание за смяна на националния отбор, Насар би трябвало да изтърпи определен период на наказание, преди да получи право да се състезава за друга държава.