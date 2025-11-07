Бахрейн с ново предложение към Карлос Насар

Световният шампион във вдигането на тежести Карлос Насар за пореден път доказа своята вярност към родината, след като отхвърли трета последователна оферта да се състезава под флага на Бахрейн. През изминалата седмица младият рекордьор бе специален гост на Азиатските младежки игри в Бахрейн, където местните спортни ръководители не скриха желанието си да го привлекат в националния си отбор.
Интерес към Насар проявяват не само от Бахрейн – спортният мениджър Николай Жейнов, който придружаваше тежкоатлета по време на визитата, разкри, че подобни предложения са отправени и от Саудитска Арабия и Катар. Очевидно, талантът на българина не остава незабелязан на международната сцена.
По време на престоя си в Бахрейн, Карлос Насар е преминал през медицински изследвания, но според Жейнов причината е свързана с травма в рамото, а не с евентуален трансфер. Въпреки това, слуховете за смяна на гражданството не стихват.
Източници на NOVA уточняват, че до момента не са водени официални разговори между Бахрейн и Българската федерация по вдигане на тежести. Родната централа не възнамерява да даде съгласие за трансфер на своята звезда, което означава, че дори при желание за смяна на националния отбор, Насар би трябвало да изтърпи определен период на наказание, преди да получи право да се състезава за друга държава.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 стефкъ кустъдинувъ
09:47 07.11.2025
2 честен ционист
Коментиран от #4
09:49 07.11.2025
3 Щом е така
09:50 07.11.2025
4 Тук ще си останеш
До коментар #2 от "честен ционист":Щото не си читав. Единствения ти талант е да плюеш. Давай еврейско куче от руски произход.
09:51 07.11.2025
5 Нацюга
09:52 07.11.2025
6 Ойе
Че го праят ли да избяга кат джобният херколес едно време у турция срещу 50100 млн. Гусин патриотите?
Коментиран от #7
09:53 07.11.2025
7 честен ционист
До коментар #6 от "Ойе":И защо да не забегне за Бахрейн? Карлос е наполовина палестинец.
09:55 07.11.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Ааааа
09:57 07.11.2025
11 Добре ама…
Ама то хората са казали,щанга дай ми сила,акъла ми вземи.
09:59 07.11.2025
12 Иван
10:04 07.11.2025
13 ООрана държава
10:05 07.11.2025
14 В БГ - заден двор на ЕС
10:07 07.11.2025
15 Стара чанта
10:09 07.11.2025
16 Реалист
10:27 07.11.2025
17 Новак
10:29 07.11.2025
18 Някой
Срам за нашата федерация, а от там и за нас като "народ" (в кавички, защото не сме народ, а сбирщина от всякакви простаци).
10:38 07.11.2025