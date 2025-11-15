Чудесна новина за Карлос Насар

Премията на Карлос Насар за световната титла вече е преведена. Останалите ни състезатели и треньори също ще получат парите си в близките дни, предаде "24 часа".
Причината за забавянето бе липсата на решение на Управителния съвет на федерацията, което е станало преди броени дни.
Тогава са били одобрени сумите, които Министерството на младежта и спорта трябва да изплати на щангистите и техните треньори.
Настоящият световен и европейски шампион по вдигане на тежести Карлос Насар беше категоричен, че никога не е бил обвързан с политически сили и личности и това е сфера, към която няма ангажираност по никакъв начин.
Насар направи изявление в своя Инстаграм през миналия месец след срещата си с лидера на ДПС-Ново начало Делян Пеевски, в което подчертава, че цялото му внимание е насочено единствено към тежката атлетика.
"Искам ясно да заявя, че не съм и никога не съм бил обвързан с политически сили и личности и това е сфера, към която нямам ангажираност по никакъв начин. Аз съм спортист и цялото ми внимание е насочено единствено към спорта ми - вдигането на тежести, който съм приел като мое призвание и мисия", заяви българският състезател.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Реалист
10:39 15.11.2025
2 Летописец
Коментиран от #5
10:45 15.11.2025
3 Любопитен
Коментиран от #4
10:45 15.11.2025
4 аман
До коментар #3 от "Любопитен":това са неговите пари, и то много малко от това дето е изкарал, само да го гледат по тв
10:50 15.11.2025
5 пийни кислол
До коментар #2 от "Летописец":ша са упокоиш
10:59 15.11.2025