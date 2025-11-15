Новини
Чудесна новина за Карлос Насар

Чудесна новина за Карлос Насар

15 Ноември, 2025 10:34 697 5

  • карлос насар-
  • вдигане на тежести

Останалите ни състезатели и треньори по вдигане на тежести също ще получат парите си в близките дни

Чудесна новина за Карлос Насар - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Премията на Карлос Насар за световната титла вече е преведена. Останалите ни състезатели и треньори също ще получат парите си в близките дни, предаде "24 часа".

Причината за забавянето бе липсата на решение на Управителния съвет на федерацията, което е станало преди броени дни.

Тогава са били одобрени сумите, които Министерството на младежта и спорта трябва да изплати на щангистите и техните треньори.

Настоящият световен и европейски шампион по вдигане на тежести Карлос Насар беше категоричен, че никога не е бил обвързан с политически сили и личности и това е сфера, към която няма ангажираност по никакъв начин.

Насар направи изявление в своя Инстаграм през миналия месец след срещата си с лидера на ДПС-Ново начало Делян Пеевски, в което подчертава, че цялото му внимание е насочено единствено към тежката атлетика.

"Искам ясно да заявя, че не съм и никога не съм бил обвързан с политически сили и личности и това е сфера, към която нямам ангажираност по никакъв начин. Аз съм спортист и цялото ми внимание е насочено единствено към спорта ми - вдигането на тежести, който съм приел като мое призвание и мисия", заяви българският състезател.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Реалист

    0 1 Отговор
    Кой лъже? Онзи ден министър на спорта каза, че Карлово Насар ще вземе парите, след като подпише договор с федерацията. Сега Управителния съвет не се е събрал и за това няма изплащане на премията. ЛЪЖЦИ!

    10:39 15.11.2025

  • 2 Летописец

    0 1 Отговор
    Евроатлантическите ни спортни федерации са : пълен цирк , нагласени избори и атмосфера , която българите общи наричат "мафия" . Не случайно преди два дни Ивет Лалова отказа да участва в цирковете им .

    Коментиран от #5

    10:45 15.11.2025

  • 3 Любопитен

    0 2 Отговор
    Това е ужасна новина за обикновения българин, чиито пари се раздават на поразия. Карлос или трябва да му се забрани да прави пари от реклама или да получава премии от федерацията.

    Коментиран от #4

    10:45 15.11.2025

  • 4 аман

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Любопитен":

    това са неговите пари, и то много малко от това дето е изкарал, само да го гледат по тв

    10:50 15.11.2025

  • 5 пийни кислол

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Летописец":

    ша са упокоиш

    10:59 15.11.2025

