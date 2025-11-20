Карлос Насар получава най-много пари в цялата история на българските щанги, твърди шефът на федерацията ни

Българската федерация по вдигане на тежести е съгласна с условията на Карлос Насар. Това заяви пред БНТ президентът Стефан Ботев. Той е съгласен с условията на Насар, но в момента чака активност от негова страна. Ботев сподели, че Насар получава най-много пари в цялата история на българските щанги.
"От наша страна, от федерацията, нямаме никакви претенции към него. Чакаме той да представи неговия договор и да го подпишем. Това е чисто и ясно. Нямаме никакво разминаване.
Ние не искаме да го пускаме, нямаме намерение да го пускаме да се състезава за друга държава, защото имаме нужда от такъв човек. Насар получава най-много пари в цялата история на българските щанги. Мисля, че ще остане, тъй като би трябвало да е доволен", заяви Ботев.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #7, #9
16:04 20.11.2025
2 Сила
Коментиран от #3
16:06 20.11.2025
3 Мъни мъни мъни,животът е пари
До коментар #2 от "Сила":Жейнов ще го съсипе
16:28 20.11.2025
4 Що не пишете колко му давате
16:28 20.11.2025
5 Сандо
16:41 20.11.2025
6 Сигурно
16:44 20.11.2025
7 Не мисли съдранпедераст
До коментар #1 от "честен ционист":освен да ядеш серешебеш друго нищо не си постигнал в живота
17:27 20.11.2025
8 замислен
17:27 20.11.2025
9 Забравих
До коментар #1 от "честен ционист":Когато теебатси баща си двамат ядете надениците до картофите
17:28 20.11.2025
10 Хасковски каунь
17:37 20.11.2025
11 копи пейст
какви е деца раждала,
раждала, ражда и сега
българска майка юнашка;
какви е момци хранила,
хранила, храни и днеска
нашата земя хубава!
..."
19:55 20.11.2025
12 Ний ша Ва упрайм
06:36 21.11.2025