Карлос Насар получава най-много пари в цялата история на българските щанги, твърди шефът на федерацията ни

20 Ноември, 2025 16:00 2 126 12

  • карлос насар-
  • вдигане на тежести-
  • щанги-
  • федерация по вдигане на тежести-
  • стефан ботев

От наша страна, от федерацията, нямаме никакви претенции към него

Българската федерация по вдигане на тежести е съгласна с условията на Карлос Насар. Това заяви пред БНТ президентът Стефан Ботев. Той е съгласен с условията на Насар, но в момента чака активност от негова страна. Ботев сподели, че Насар получава най-много пари в цялата история на българските щанги.

"От наша страна, от федерацията, нямаме никакви претенции към него. Чакаме той да представи неговия договор и да го подпишем. Това е чисто и ясно. Нямаме никакво разминаване.

Ние не искаме да го пускаме, нямаме намерение да го пускаме да се състезава за друга държава, защото имаме нужда от такъв човек. Насар получава най-много пари в цялата история на българските щанги. Мисля, че ще остане, тъй като би трябвало да е доволен", заяви Ботев.


  • 1 честен ционист

    4 8 Отговор
    От догодина ще му плащат в бахрейнски динари курс 1 : 2.30 EUR

    Коментиран от #7, #9

    16:04 20.11.2025

  • 2 Сила

    22 8 Отговор
    Това момче да се изнася по бързо от кочината , защото ще му съсипят кариерата !!! Бягай момче , бягай докато можеш , защото после ще съжаляваш но ще бъде късно вече ....тоя филм сме го гледали много пъти и много талантливи и даровити хора изгоряха !!!

    Коментиран от #3

    16:06 20.11.2025

  • 3 Мъни мъни мъни,животът е пари

    8 1 Отговор

    До коментар #2 от "Сила":

    Жейнов ще го съсипе

    16:28 20.11.2025

  • 4 Що не пишете колко му давате

    11 1 Отговор
    да се посмее народа.Сигурно 4 Хил. лв. На месец.А в клуба на богатите ще е 2000€.

    16:28 20.11.2025

  • 5 Сандо

    15 0 Отговор
    Не е проблема дали получава най-много,а дали ги заслужава.И държавата е добре да си спомни какво направиха турците с техните мижави щанги на времето с Наим Сюлейманов! И как с неговото пристигане комшиите яко дръпнаха нагоре в тоя спорт.

    16:41 20.11.2025

  • 6 Сигурно

    16 0 Отговор
    ...заплатата е като на работещ пенсиониран полковник от полицията с ТЕЛК и заплата с клас прослужено време...

    16:44 20.11.2025

  • 7 Не мисли съдранпедераст

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    освен да ядеш серешебеш друго нищо не си постигнал в живота

    17:27 20.11.2025

  • 8 замислен

    15 2 Отговор
    Излиза някой и започва да мрънка "ама тоз много взема". Като се замисли човек федерацията трябва да плаща за подготовката а тя не плаща, условията са мизерни и Карлос си е намерил спонсори. Спечели златен медал ама те великите се събраха евентуално дали да му се даде премията? Хайде малко по-сериозно, федерацията съществува заради спортистите а не спортистите заради федерацията!

    17:27 20.11.2025

  • 9 Забравих

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Когато теебатси баща си двамат ядете надениците до картофите

    17:28 20.11.2025

  • 10 Хасковски каунь

    8 3 Отговор
    Заслужава ги !!

    17:37 20.11.2025

  • 11 копи пейст

    1 1 Отговор
    "...
    какви е деца раждала,

    раждала, ражда и сега

    българска майка юнашка;

    какви е момци хранила,

    хранила, храни и днеска

    нашата земя хубава!
    ..."

    19:55 20.11.2025

  • 12 Ний ша Ва упрайм

    0 0 Отговор
    браво на юнака!

    06:36 21.11.2025

